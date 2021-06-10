https://uz.sputniknews.ru/20210610/filial-esche-odnogo-rossiyskogo-vuza-otkroetsya-v-uzbekistane-19191877.html
Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане
Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане
За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также появилось представительство РУДН. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T15:51+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Филиал Казанского федерального университета (КФУ) откроется в Джизаке, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.По данным пресс-службы, договоренность об этом была достигнута в ходе визита делегации РУз в Татарстан. Стороны подписали меморандум.Хокимият Джизакской области обеспечит жильем преподавателей и студентов филиала; Кадры для вуза будут готовить по образовательным программам КФУ.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/laboratoriya-uspexa-v-uzbekistane-otkrylsya-filial-glavnogo-ximicheskogo-vuza-rossii-18951417.html
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вузы, джизак, казань, узбекистан
Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане
15:51 10.06.2021 (обновлено: 15:56 10.06.2021)
За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также появилось представительство РУДН.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Филиал Казанского федерального университета (КФУ) откроется в Джизаке, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.
По данным пресс-службы, договоренность об этом была достигнута в ходе визита делегации РУз в Татарстан. Стороны подписали меморандум.
"Согласно документу, филиал Казанского федерального университета в Джизаке начнет свою деятельность в 2022/2023 учебном году, — говорится в публикации
на Telegram-канале. — Не менее 40 процентов профессорско-преподавательского состава филиала будет обеспечено за счет КФУ".
Хокимият Джизакской области обеспечит жильем преподавателей и студентов филиала;
Кадры для вуза будут готовить по образовательным программам КФУ.
Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.