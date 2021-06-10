https://uz.sputniknews.ru/20210610/filial-esche-odnogo-rossiyskogo-vuza-otkroetsya-v-uzbekistane-19191877.html

Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане

Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане

За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также появилось представительство РУДН. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T15:51+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Филиал Казанского федерального университета (КФУ) откроется в Джизаке, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.По данным пресс-службы, договоренность об этом была достигнута в ходе визита делегации РУз в Татарстан. Стороны подписали меморандум.Хокимият Джизакской области обеспечит жильем преподавателей и студентов филиала; Кадры для вуза будут готовить по образовательным программам КФУ.Образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в Узбекистане. По данным "Россотрудничества", сегодня в российских вузах обучаются 35 тысяч узбекистанских студентов. За последние два года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 12, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

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