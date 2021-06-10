https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-priglasil-raxmona-v-tashkent-s-otvetnym-vizitom-19188869.html

Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент

Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент

Узбекский лидер 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом. Будет подписано более 30 важных документов. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T15:00+0500

2021-06-10T15:00+0500

2021-06-10T15:07+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона в Ташкент с ответным визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом. Рахмон лично встретил его в аэропорту, после чего главы государств отправились в резиденцию "Касри Миллат". Там в честь узбекского лидера был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны. По завершении церемонии президенты пообщались в узком формате.Мирзиёев поздравил народ Таджикистана с предстоящим 30-летием независимости, которое республика отметит 9 сентября, и пожелал ему мира, благополучия и дальнейшего процветания. В предыдущий раз Рахмон побывал в Узбекистане в августе 2018 года — впервые за 17 лет. Тогда были подписаны 27 документов.Перед нынешним визитом Мирзиёева в Таджикистан президенты в последний раз встречались очно 24 июня 2020-го во время парада в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20191203/Rustam-Emomali-peredal-Mirzievu-nailuchshie-pozhelaniya-ot-ottsa-12930138.html

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан