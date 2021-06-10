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Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-priglasil-raxmona-v-tashkent-s-otvetnym-vizitom-19188869.html
Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент
Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент
Узбекский лидер 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом. Будет подписано более 30 важных документов. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T15:00+0500
2021-06-10T15:07+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона в Ташкент с ответным визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом. Рахмон лично встретил его в аэропорту, после чего главы государств отправились в резиденцию "Касри Миллат". Там в честь узбекского лидера был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны. По завершении церемонии президенты пообщались в узком формате.Мирзиёев поздравил народ Таджикистана с предстоящим 30-летием независимости, которое республика отметит 9 сентября, и пожелал ему мира, благополучия и дальнейшего процветания. В предыдущий раз Рахмон побывал в Узбекистане в августе 2018 года — впервые за 17 лет. Тогда были подписаны 27 документов.Перед нынешним визитом Мирзиёева в Таджикистан президенты в последний раз встречались очно 24 июня 2020-го во время парада в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20191203/Rustam-Emomali-peredal-Mirzievu-nailuchshie-pozhelaniya-ot-ottsa-12930138.html
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Мирзиёев пригласил Рахмона в Ташкент

15:00 10.06.2021 (обновлено: 15:07 10.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом. Будет подписано более 30 важных документов.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригласил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона в Ташкент с ответным визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане с официальным визитом. Рахмон лично встретил его в аэропорту, после чего главы государств отправились в резиденцию "Касри Миллат". Там в честь узбекского лидера был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны. По завершении церемонии президенты пообщались в узком формате.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции &quot;Касри Миллат&quot; в Душанбе. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции &quot;Касри Миллат&quot; в Душанбе. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции &quot;Касри Миллат&quot; в Душанбе. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции &quot;Касри Миллат&quot; в Душанбе. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Официальная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в резиденции "Касри Миллат" в Душанбе.

5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

Мирзиёев поздравил народ Таджикистана с предстоящим 30-летием независимости, которое республика отметит 9 сентября, и пожелал ему мира, благополучия и дальнейшего процветания.
"Лидер нашей страны пригласил президента Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответным визитом в удобное для него время", — рассказали в пресс-службе.
В предыдущий раз Рахмон побывал в Узбекистане в августе 2018 года — впервые за 17 лет. Тогда были подписаны 27 документов.
Перед нынешним визитом Мирзиёева в Таджикистан президенты в последний раз встречались очно 24 июня 2020-го во время парада в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.
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