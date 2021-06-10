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Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
Переговоры пройдут в живописном месте — с видом на Женевское озеро. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T17:16+0500
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джо байден
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве.Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию относительно места проведения переговоров.Власти Женевы принимают все необходимые меры для того, чтобы саммит прошел без эксцессов. В районе парка постепенно усиливают меры безопасности.Вилла "Ла Гранж" была построена в XVIII веке. Находится в живописном месте в центре одноименного парка. И вилла, и парк — памятники истории Швейцарии. Парк украшают кедры возрастом более 200 лет, столетние дубы, платаны и буки. На территории также есть альпинарий с рододендронами.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/nachnet-li-bayden-na-vstreche-s-putinym-kachat-prava-19013258.html
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джо байден, владимир путин

Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве

17:16 10.06.2021 (обновлено: 17:41 10.06.2021)
298
© REUTERS / Denis BalibouseВилла "Ла Гранж" в Женеве
Вилла Ла Гранж в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse
Переговоры пройдут в живописном месте — с видом на Женевское озеро.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве.

"Швейцария благодарит обе страны за доверие", — отметили в Федеральном Департаменте иностранных дел европейского государства.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию относительно места проведения переговоров.
Власти Женевы принимают все необходимые меры для того, чтобы саммит прошел без эксцессов. В районе парка постепенно усиливают меры безопасности.
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Вилла "Ла Гранж" была построена в XVIII веке. Находится в живописном месте в центре одноименного парка. И вилла, и парк — памятники истории Швейцарии.
© REUTERS / Denis BalibouseВилла "Ла Гранж" в Женеве
Вилла Ла Гранж в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Вилла "Ла Гранж" в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
Парк украшают кедры возрастом более 200 лет, столетние дубы, платаны и буки. На территории также есть альпинарий с рододендронами.
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