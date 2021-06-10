https://uz.sputniknews.ru/20210610/nazvano-mesto-vstrechi-putina-i-baydena-v-jeneve-19195366.html

Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве

Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве

Переговоры пройдут в живописном месте — с видом на Женевское озеро. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T17:16+0500

2021-06-10T17:16+0500

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россия

джо байден

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве.Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию относительно места проведения переговоров.Власти Женевы принимают все необходимые меры для того, чтобы саммит прошел без эксцессов. В районе парка постепенно усиливают меры безопасности.Вилла "Ла Гранж" была построена в XVIII веке. Находится в живописном месте в центре одноименного парка. И вилла, и парк — памятники истории Швейцарии. Парк украшают кедры возрастом более 200 лет, столетние дубы, платаны и буки. На территории также есть альпинарий с рододендронами.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/nachnet-li-bayden-na-vstreche-s-putinym-kachat-prava-19013258.html

https://uz.sputniknews.ru/20210609/bayden-prevraschaetsya-v-kurera-putina-19160492.html

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джо байден, владимир путин