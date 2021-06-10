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Осужденный на пять лет за изнасилование певец Жасур Умиров вышел на свободу
Осужденный на пять лет за изнасилование певец Жасур Умиров вышел на свободу
9 июня артист покинул колонию-поселения. Днем ранее Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T19:59+0500
2021-06-10T19:59+0500
происшествия
верховный суд узбекистана
гувд ташкента
освобождение
изнасилование
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Известный в Узбекистане певец Жасур Умиров, осужденный за изнасилование несовершеннолетней на пять лет заключения, вышел на свободу спустя четыре месяца.Как сообщили в ГУВД Ташкента, 9 июня артист покинул колонию-поселения. Днем ранее Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.В феврале этого года Каттакурганский городской суд признал Умирова виновным в изнасиловании 16-летней первокурсницы лицея в Самаркандской области и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет.До полутора лет получили и его сообщники, осужденные по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Об их дальнейшей судьбе пока не сообщалось.
https://uz.sputniknews.ru/20210411/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-delu-ob-iznasilovanii-16-letney-shkolnitsy-iz-termeza-18266782.html
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верховный суд узбекистана, гувд ташкента, освобождение, изнасилование

Осужденный на пять лет за изнасилование певец Жасур Умиров вышел на свободу

19:59 10.06.2021
538
© Instagram / jasur_umirov_officiall Жасур Умиров
Жасур Умиров - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Instagram / jasur_umirov_officiall
9 июня артист покинул колонию-поселения. Днем ранее Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Известный в Узбекистане певец Жасур Умиров, осужденный за изнасилование несовершеннолетней на пять лет заключения, вышел на свободу спустя четыре месяца.
Как сообщили в ГУВД Ташкента, 9 июня артист покинул колонию-поселения. Днем ранее Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.
“На основании определения кассационной инстанции Верховного Суда Республики Узбекистан от 8 июня текущего года с применением статьи 57 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а также с учетом отсутствия у потерпевшего и его законного представителя претензий к нему, вынесенное в отношении него наказание в виде лишения свободы заменено на ограничение свободы”, — говорится в сообщении.
В феврале этого года Каттакурганский городской суд признал Умирова виновным в изнасиловании 16-летней первокурсницы лицея в Самаркандской области и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет.
До полутора лет получили и его сообщники, осужденные по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Об их дальнейшей судьбе пока не сообщалось.
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