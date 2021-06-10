https://uz.sputniknews.ru/20210610/osujdennyy-na-pyat-let-za-iznasilovanie-pevets-jasur-umirov-vyshel-na-svobodu-19199678.html

Осужденный на пять лет за изнасилование певец Жасур Умиров вышел на свободу

Осужденный на пять лет за изнасилование певец Жасур Умиров вышел на свободу

9 июня артист покинул колонию-поселения. Днем ранее Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T19:59+0500

2021-06-10T19:59+0500

2021-06-10T19:59+0500

происшествия

верховный суд узбекистана

гувд ташкента

освобождение

изнасилование

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Известный в Узбекистане певец Жасур Умиров, осужденный за изнасилование несовершеннолетней на пять лет заключения, вышел на свободу спустя четыре месяца.Как сообщили в ГУВД Ташкента, 9 июня артист покинул колонию-поселения. Днем ранее Верховный суд изменил ему наказание в виде лишения свободы на ее ограничение.В феврале этого года Каттакурганский городской суд признал Умирова виновным в изнасиловании 16-летней первокурсницы лицея в Самаркандской области и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет.До полутора лет получили и его сообщники, осужденные по статьям "Лжесвидетельство" и "Несообщение о преступлении или его укрывательство". Об их дальнейшей судьбе пока не сообщалось.

https://uz.sputniknews.ru/20210411/vozbujdeno-ugolovnoe-delo-po-delu-ob-iznasilovanii-16-letney-shkolnitsy-iz-termeza-18266782.html

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верховный суд узбекистана, гувд ташкента, освобождение, изнасилование