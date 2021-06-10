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Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде
Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде
Оказалось, что 15-летняя девочка, пропавшая в Навои, ушла из дома после ссоры с родителями. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T15:39+0500
2021-06-10T16:25+0500
происшествия
пропал
навоийская область
самарканд
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Двухнедельные поиски пропавшего ребенка завершились. Девочку нашли в Самарканде, сообщили в пресс-службе областного УВД.В ведомстве отметили, что заявление о пропаже поступило от родственников 29 мая. В области сразу же развернулись поиски 15-летней девочки из села Газган Навоийской области. Сообщается, что она ушла из дома из-за разногласий с членами семьи. Через две недели после начала поисковой операции девочку нашли патрульные службы Самарканда. Ее немедленно доставили в местное УВД.Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование ситуации.Напомним, на днях стало известно, что водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте. Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert — группе волонтеров, помогающей искать без вести пропавших людей.
навоийская область
самарканд
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пропал, навоийская область, самарканд

Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде

15:39 10.06.2021 (обновлено: 16:25 10.06.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМигалка на крыше автомобиля полиции
Мигалка на крыше автомобиля полиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Оказалось, что 15-летняя девочка, пропавшая в Навои, ушла из дома после ссоры с родителями.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Двухнедельные поиски пропавшего ребенка завершились. Девочку нашли в Самарканде, сообщили в пресс-службе областного УВД.
© Пресс-служба Самаркандского УВД УзбекистанаПропавшую девочку из Навои нашли в Самарканде
Пропавшую девочку из Навои нашли в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Пропавшую девочку из Навои нашли в Самарканде
© Пресс-служба Самаркандского УВД Узбекистана
В ведомстве отметили, что заявление о пропаже поступило от родственников 29 мая. В области сразу же развернулись поиски 15-летней девочки из села Газган Навоийской области. Сообщается, что она ушла из дома из-за разногласий с членами семьи.
Через две недели после начала поисковой операции девочку нашли патрульные службы Самарканда. Ее немедленно доставили в местное УВД.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование ситуации.
Напомним, на днях стало известно, что водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте. Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert — группе волонтеров, помогающей искать без вести пропавших людей.
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