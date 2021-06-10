https://uz.sputniknews.ru/20210610/propavshuyu-v-navoiyskoy-oblasti-devochku-nashli-v-samarkande-19192717.html

Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде

Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде

Оказалось, что 15-летняя девочка, пропавшая в Навои, ушла из дома после ссоры с родителями. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T15:39+0500

2021-06-10T15:39+0500

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происшествия

пропал

навоийская область

самарканд

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Двухнедельные поиски пропавшего ребенка завершились. Девочку нашли в Самарканде, сообщили в пресс-службе областного УВД.В ведомстве отметили, что заявление о пропаже поступило от родственников 29 мая. В области сразу же развернулись поиски 15-летней девочки из села Газган Навоийской области. Сообщается, что она ушла из дома из-за разногласий с членами семьи. Через две недели после начала поисковой операции девочку нашли патрульные службы Самарканда. Ее немедленно доставили в местное УВД.Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование ситуации.Напомним, на днях стало известно, что водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте. Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert — группе волонтеров, помогающей искать без вести пропавших людей.

навоийская область

самарканд

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пропал, навоийская область, самарканд