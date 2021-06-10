https://uz.sputniknews.ru/20210610/raskryty-3-rannix-simptoma-razvitiya-bolezni-altsgeymera-19186964.html
Раскрыты три ранних симптома развития болезни Альцгеймера
Раскрыты три ранних симптома развития болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — самая частая причина старческого слабоумия. Человек, как правило, умирает спустя 3-9 лет после постановки диагноза. До сих пор неясно... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Американские ученые выделили главные симптомы, которые могут указывать на начало развития болезни Альцгеймера.Об этом пишет Daily Express.Самым расхожим признаком является внезапная забывчивость — когда человеку становится все труднее и труднее вспомнить недавно услышанную или увиденную информацию, имена и даты.Главное отличие от здорового человека в том, что он спустя время все же вспоминает, что забыл. Больной Альцгеймером же вряд ли это сможет сделать.Пациенты с запущенной формой недуга зачастую могут потерять счет дням, временам года и течению времени. В некоторых случаях больной забывает, где он находится и как сюда попал.До настоящего времени в мире не было утверждено лекарства против болезни Альцгеймера. На днях в США впервые за 18 лет, наконец, одобрили препарат Aduhelm. Это событие спровоцировало мировой скандал со стороны научного сообщества.Специалисты опасаются, что с такой тенденцией мир скоро заполонят препараты-пустышки. Впрочем, ряд экспертов и, главное, некоторые из пациентов, утверждают, что эффект от Aduhelm есть.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/uchenye-nedovolstvo-jiznyu-mojet-ukazyvat-na-neobratimuyu-bolezn-18413298.html
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заболевания, здоровье
Раскрыты три ранних симптома развития болезни Альцгеймера
13:27 10.06.2021 (обновлено: 13:32 10.06.2021)
Болезнь Альцгеймера — самая частая причина старческого слабоумия. Человек, как правило, умирает спустя 3-9 лет после постановки диагноза. До сих пор неясно, что вызывает этот недуг.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Американские ученые выделили главные симптомы, которые могут указывать на начало развития болезни Альцгеймера.
Об этом пишет Daily Express
.
Самым расхожим признаком является внезапная забывчивость — когда человеку становится все труднее и труднее вспомнить недавно услышанную или увиденную информацию, имена и даты.
Главное отличие от здорового человека в том, что он спустя время все же вспоминает, что забыл. Больной Альцгеймером же вряд ли это сможет сделать.
Пациенты с запущенной формой недуга зачастую могут потерять счет дням, временам года и течению времени. В некоторых случаях больной забывает, где он находится и как сюда попал.
До настоящего времени в мире не было утверждено лекарства против болезни Альцгеймера.
На днях в США впервые за 18 лет, наконец, одобрили препарат Aduhelm. Это событие спровоцировало мировой скандал со стороны научного сообщества.
Ученые и фармацевты напомнили о том, что пару лет назад Aduhelm не прошел третью фразу клинических испытаний: он оказался бесполезным и даже опасным (у 40% испытуемых лекарство вызвало отек мозга).
Специалисты опасаются, что с такой тенденцией мир скоро заполонят препараты-пустышки.
Впрочем, ряд экспертов и, главное, некоторые из пациентов, утверждают, что эффект от Aduhelm есть.