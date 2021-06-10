https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html

Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе

Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе

В программе официального визита президента Узбекистана в соседнюю республику — переговоры, культурные мероприятия, встречи с представителями общественности... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T11:20+0500

2021-06-10T11:20+0500

2021-06-10T11:32+0500

политика

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе, сообщает Sputnik Таджикистан.В аэропорту его лично встретил президент РТ Эмомали Рахмон.Официальный визит Мирзиёева в соседнюю республику продлится два дня. Программой предусмотрено участие в совместных культурных мероприятиях в Душанбе, проведение встреч с представителями общественности, посещение ряда промышленных объектов в Согдийской области.Планируется подписать около 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.

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официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан