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https://uz.sputniknews.ru/20210610/raxmon-lichno-vstretil-mirziyoeva-v-aeroportu-dushanbe-19180655.html
Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе
Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе
В программе официального визита президента Узбекистана в соседнюю республику — переговоры, культурные мероприятия, встречи с представителями общественности... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T11:20+0500
2021-06-10T11:32+0500
политика
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе, сообщает Sputnik Таджикистан.В аэропорту его лично встретил президент РТ Эмомали Рахмон.Официальный визит Мирзиёева в соседнюю республику продлится два дня. Программой предусмотрено участие в совместных культурных мероприятиях в Душанбе, проведение встреч с представителями общественности, посещение ряда промышленных объектов в Согдийской области.Планируется подписать около 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.
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официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан

Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе

11:20 10.06.2021 (обновлено: 11:32 10.06.2021)
887
© Пресс-служба президента ТаджикистанаМирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе
Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
В программе официального визита президента Узбекистана в соседнюю республику — переговоры, культурные мероприятия, встречи с представителями общественности, посещение промышленных объектов в Согдийской области.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев прилетел в Душанбе, сообщает Sputnik Таджикистан.
В аэропорту его лично встретил президент РТ Эмомали Рахмон.
Официальный визит Мирзиёева в соседнюю республику продлится два дня.
Программой предусмотрено участие в совместных культурных мероприятиях в Душанбе, проведение встреч с представителями общественности, посещение ряда промышленных объектов в Согдийской области.
Планируется подписать около 30 совместных документов, контракты и соглашения на сумму порядка одного миллиардов долларов.
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