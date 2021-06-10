https://uz.sputniknews.ru/20210610/solnechnoe-zatmenie-nad-tashkentom--kak-eto-vyglyadit-vblizi-19199306.html
Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи
Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи
Жители Земли 10 июня могли наблюдать солнечное затмение. Где-то диск светила был закрыт полностью, где-то частично. В столице Узбекистана астрономическое... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T19:30+0500
2021-06-10T19:30+0500
2021-06-10T19:31+0500
видео
солнечное затмение
ташкент
узбекистан
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Пик затмения пришелся на 17 часов 26 минут по местному времени, когда луна на 7% закрыла солнечный диск. С погодой узбекистанцам повезло - было ясно, поэтому все желающие смогли воочию увидеть редкое явление.Невооруженным глазом смотреть на солнце не рекомендуется, тем более использовать без защитных фильтров телескопы или бинокли. Как Выглядело небо над Ташкентом сегодня после полудня - смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/solnechnoe-zatmenie-v-uzbekistane-gde-i-kogda-luchshe-smotret--karta-19173386.html
ташкент
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солнечное затмение, ташкент, узбекистан
Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи
19:30 10.06.2021 (обновлено: 19:31 10.06.2021)
Жители Земли 10 июня могли наблюдать солнечное затмение. Где-то диск светила был закрыт полностью, где-то частично. В столице Узбекистана астрономическое явление выглядело так...
Пик затмения пришелся на 17 часов 26 минут по местному времени, когда луна на 7% закрыла солнечный диск. С погодой узбекистанцам повезло - было ясно, поэтому все желающие смогли воочию увидеть редкое явление.
Невооруженным глазом смотреть на солнце не рекомендуется, тем более использовать без защитных фильтров телескопы или бинокли. Как Выглядело небо над Ташкентом сегодня после полудня - смотрите в нашем видео.