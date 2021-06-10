https://uz.sputniknews.ru/20210610/solnechnoe-zatmenie-nad-tashkentom--kak-eto-vyglyadit-vblizi-19199306.html

Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи

Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи

Жители Земли 10 июня могли наблюдать солнечное затмение. Где-то диск светила был закрыт полностью, где-то частично. В столице Узбекистана астрономическое... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T19:30+0500

2021-06-10T19:30+0500

2021-06-10T19:31+0500

видео

солнечное затмение

ташкент

узбекистан

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Пик затмения пришелся на 17 часов 26 минут по местному времени, когда луна на 7% закрыла солнечный диск. С погодой узбекистанцам повезло - было ясно, поэтому все желающие смогли воочию увидеть редкое явление.Невооруженным глазом смотреть на солнце не рекомендуется, тем более использовать без защитных фильтров телескопы или бинокли. Как Выглядело небо над Ташкентом сегодня после полудня - смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/solnechnoe-zatmenie-v-uzbekistane-gde-i-kogda-luchshe-smotret--karta-19173386.html

ташкент

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

солнечное затмение, ташкент, узбекистан