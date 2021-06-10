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Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/tashkent-predlojil-dushanbe-ustranit-netarifnye-barery-v-torgovle-19196966.html
Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле
Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле
Пресс-служба узбекского лидера рассказала об итогах переговоров Мирзиёева и Рахмона в расширенном составе. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T17:34+0500
2021-06-10T17:34+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
торговля
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону устранить нетарифные барьеры и отменить изъятия из режима свободной торговли между двумя странами.Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане официальным визитом. Президенты провели переговоры в узком и расширенном составах.Президент Узбекистана также указал на необходимость наращивать объемы и расширять номенклатуру взаимных поставок, искать возможности для совместного выхода на рынки третьих стран. "Кроме того, предложено проработать создание совместного центра приграничной торговли", — добавили в пресс-службе.В соответствии с межправительственным протоколом об изъятии из режима свободной торговли между двумя странами, подписанным в марте 2018 года, по 27 видов товаров из Узбекистана и Таджикистана облагаются взаимными импортными пошлинами.Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщало, что Ташкент и Душанбе намерены увеличить взаимную торговлю с 500 миллионов долларов в 2020 году до одного миллиарда долларов в ближайшие годы за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/prezidenty-uzbekistana-i-tadjikistana-podpisali-bolee-30-dokumentov--spisok-19193259.html
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торговля, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле

17:34 10.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Переговоры в расширенном составе
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Переговоры в расширенном составе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Пресс-служба узбекского лидера рассказала об итогах переговоров Мирзиёева и Рахмона в расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону устранить нетарифные барьеры и отменить изъятия из режима свободной торговли между двумя странами.
Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане официальным визитом. Президенты провели переговоры в узком и расширенном составах.
"Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, важно найти новые точки роста для двукратного увеличения товарооборота уже в следующем году. В этих целях важно в ближайшие сроки завершить согласование вопросов отмены изъятий из режима свободной торговли и устранения нетарифных барьеров", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам переговоров.
Президент Узбекистана также указал на необходимость наращивать объемы и расширять номенклатуру взаимных поставок, искать возможности для совместного выхода на рынки третьих стран.
"Кроме того, предложено проработать создание совместного центра приграничной торговли", — добавили в пресс-службе.
Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
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В соответствии с межправительственным протоколом об изъятии из режима свободной торговли между двумя странами, подписанным в марте 2018 года, по 27 видов товаров из Узбекистана и Таджикистана облагаются взаимными импортными пошлинами.
Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщало, что Ташкент и Душанбе намерены увеличить взаимную торговлю с 500 миллионов долларов в 2020 году до одного миллиарда долларов в ближайшие годы за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.
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