https://uz.sputniknews.ru/20210610/tashkent-predlojil-dushanbe-ustranit-netarifnye-barery-v-torgovle-19196966.html

Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле

Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле

Пресс-служба узбекского лидера рассказала об итогах переговоров Мирзиёева и Рахмона в расширенном составе. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T17:34+0500

2021-06-10T17:34+0500

2021-06-10T17:34+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

торговля

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону устранить нетарифные барьеры и отменить изъятия из режима свободной торговли между двумя странами.Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Мирзиёев 10-11 июня находится в Таджикистане официальным визитом. Президенты провели переговоры в узком и расширенном составах.Президент Узбекистана также указал на необходимость наращивать объемы и расширять номенклатуру взаимных поставок, искать возможности для совместного выхода на рынки третьих стран. "Кроме того, предложено проработать создание совместного центра приграничной торговли", — добавили в пресс-службе.В соответствии с межправительственным протоколом об изъятии из режима свободной торговли между двумя странами, подписанным в марте 2018 года, по 27 видов товаров из Узбекистана и Таджикистана облагаются взаимными импортными пошлинами.Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщало, что Ташкент и Душанбе намерены увеличить взаимную торговлю с 500 миллионов долларов в 2020 году до одного миллиарда долларов в ближайшие годы за счет упрощения торговых процедур и обеспечения благоприятного доступа продукции на рынки двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/prezidenty-uzbekistana-i-tadjikistana-podpisali-bolee-30-dokumentov--spisok-19193259.html

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торговля, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан