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Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео
Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео
С 8 по 11 июня проходят совместные узбекско-российские тактические учения подразделений специального назначения двух стран. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T16:19+0500
2021-06-10T16:19+0500
видео
красноярский край
спецназ
учения
узбекистан
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В Красноярском крае завершился первый этап совместного учений спецназа Узбекистана и подразделений Центрального военного округа (ЦВО) РФ. Бойцы совершили пятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности, включая скалистые участки тайги, а также отработали навыки переправы через горную реку с помощью специального снаряжения. Эффектные кадры взаимодействия спецназовцев двух стран смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/sovmestnye-manevry-k-chemu-gotovyatsya-spetsnazovtsy-rossii-i-uzbekistana-19155154.html
красноярский край
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красноярский край, спецназ, учения, узбекистан

Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео

16:19 10.06.2021
249
С 8 по 11 июня проходят совместные узбекско-российские тактические учения подразделений специального назначения двух стран.
В Красноярском крае завершился первый этап совместного учений спецназа Узбекистана и подразделений Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
Учения соединения спецназначения - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
Общество
Совместные маневры: к чему готовятся спецназовцы России и Узбекистана
8 июня, 19:50
2143
Бойцы совершили пятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности, включая скалистые участки тайги, а также отработали навыки переправы через горную реку с помощью специального снаряжения.
Эффектные кадры взаимодействия спецназовцев двух стран смотрите в нашем видео.
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