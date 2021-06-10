https://uz.sputniknews.ru/20210610/tayga-voda-i-gornye-tropy-trenirovka-uzbekskogo-spetsnaza-v-sibiri--video--19193546.html

Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео

Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео

С 8 по 11 июня проходят совместные узбекско-российские тактические учения подразделений специального назначения двух стран. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T16:19+0500

2021-06-10T16:19+0500

2021-06-10T16:19+0500

видео

красноярский край

спецназ

учения

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19193104_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44fd05728ed74180a59e2b9c9863cd4f.jpg

В Красноярском крае завершился первый этап совместного учений спецназа Узбекистана и подразделений Центрального военного округа (ЦВО) РФ. Бойцы совершили пятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности, включая скалистые участки тайги, а также отработали навыки переправы через горную реку с помощью специального снаряжения. Эффектные кадры взаимодействия спецназовцев двух стран смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/sovmestnye-manevry-k-chemu-gotovyatsya-spetsnazovtsy-rossii-i-uzbekistana-19155154.html

красноярский край

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

красноярский край, спецназ, учения, узбекистан