https://uz.sputniknews.ru/20210608/sovmestnye-manevry-k-chemu-gotovyatsya-spetsnazovtsy-rossii-i-uzbekistana-19155154.html

Совместные маневры: к чему готовятся спецназовцы России и Узбекистана

Совместные маневры: к чему готовятся спецназовцы России и Узбекистана

Совместные контртеррористические учения подразделений специального назначения вооруженных сил России и Узбекистана стали традиционными и позволяют адекватно... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T19:50+0500

2021-06-08T19:50+0500

2021-06-08T19:50+0500

военные учения

общество

спецназ

узбекистан

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В учебном центре "Ергаки" на юге Красноярского края 8-13 июня проходят совместные тактико-специальные учения подразделений спецназа российского Центрального военного округа (ЦВО) и Республики Узбекистан.Спецподразделения двух стран преодолевают сложный горно-лесистый маршрут в Саянах с использованием специального снаряжения, отрабатывают поисково-разведывательные действия, захват базового лагеря условного незаконного формирования, эвакуацию раненных и способы добывания пищи в тылу противника. Большое внимание уделено освоению технических средств и лазерных приборов разведчика различных модификаций.В боевой подготовке военнослужащих сибирской бригады специального назначения особый акцент делается на работе снайперов. В этой области российские и узбекские специалисты могут обменяться опытом выполнения стрельб по нормативам Сил специальных операций. На полигоне сибиряки на расстоянии в 200 м попадают в спичечный коробок из винтовок российского производства СВД-С, СВ-98 и "Винторез". География взаимодействия подразделений спецназа РФ и РУз неслучайна. Российский Центральный военный округ играет особую роль на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, имеет в своем составе зарубежные объекты — 201-ю военную базу в Таджикистане и объединенную военную базу в Кыргызстане. Войска округа активно взаимодействуют с дружественными армиями стран ОДКБ и СНГ, включая узбекскую армию. Ранее командующий ЦВО Александр Лапин сообщил, что в летний период с участием войск и сил округа состоятся девять совместных (международных) учений — на территории России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Главными станут антитеррористические учения "Мирная миссия-2021". Афганский факторТематика уничтожения полевых лагерей незаконных вооруженных формирований (террористических группировок), учебные действия спецназа "в тылу противника" — отражают вероятное развитие событий на Центрально-Азиатском направлении. Ранее, в декабре 2020 года, совместные тактико-специальные учения подразделений спецназа России и Узбекистана (около 200 военнослужащих) состоялось на полигоне Термез. Подобные мероприятия проводятся для практического укрепления и развития военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, обмена опытом проведения спецопераций. Напомню, что узбекский спецназ планово тренируется в российском центре "Ергаки" с 2017 года. Ташкент не входит в ОДКБ, но необходимость и тенденция военно-политического сближения с Москвой очевидны.Соседний Афганистан остается удобной площадкой для джихадистов, которые стремятся расширить религиозно-террористическое влияние в регионе и в мире. В большинстве провинций страны продолжаются тяжелые бои, которые могут выплеснуться за ее пределы. С выводом войсковых контингентов США и НАТО из Афганистана (на сегодня — на 50%) возрастает важность совместной подготовки российских и узбекских военнослужащих — для совместного же реагирования на общие угрозы безопасности. Неслучайно 28 апреля Узбекистан и Россия впервые подписали программу стратегического партнерства между странами в военной области на 2021–2025 годы. Ожидается участие представителей узбекского военного ведомства в IX-й Московской конференции по международной безопасности 22–24 июня.Многочисленные террористические группировки — "Аль-Каида"*, "Исламское государство"*, "Талибан"* и другие — сегодня присутствуют в большинстве афганских провинций. Они интегрируются, ставят своей целью создание некоего "Исламского эмирата". Активность боевиков может проецироваться на страны Центральной Азии и юг России. На этом тревожном фоне предсказуем рост количества и качества совместных российско-узбекских военных маневров, включая отработку специальных операций в Сибири.В Центре военно-спортивной подготовки "Ергаки" в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря созданы все условия для подготовки спецназа. Оборудованы вертолетная площадка для десантирования, скальный полигон, спорткомплекс, комбинированный биатлонный комплекс, учебные классы, соляная комната и домики для реабилитации. Отличная физическая подготовка, выносливость, эмоциональная устойчивость, сообразительность, отличное зрение и слух, меткость в стрельбе – требуют и напряженных тренировок, и правильного восстановления сил. За год в центре "Ергаки" могут усовершенствовать боевые навыки более 1000 спецназовцев. Здесь проводятся международные военно-спортивные состязания с участием стран ближнего и дальнего зарубежья.Объективная реальностьВоенно-политическое взаимодействие Узбекистана и России — важнейший фактор сохранения региональной стабильности. РФ является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере и крупнейшим поставщиком вооружения для национальных вооруженных сил.В области ВТС Узбекистана с Россией продолжается реализация 12 контрактов, по которым Ташкент получает новые радиолокационные комплексы, истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М. Крупный контракт обеспечивает поставку крупной партии российских бронеавтомобилей К53949 "Тайфун". Причем Узбекистан получает оружие и технику из РФ по внутрироссийским ценам (такую привилегию с 2016 года имеет единственная страна СНГ вне зоны ОДКБ).Военная доктрина суверенного Узбекистана носит оборонительный характер. Ташкент дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций. Закон запрещает участие узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. И все же, Узбекистан не может оставаться вне единого оборонного пространства в Центральной Азии. Военно-политическое сближение Узбекистана с Россией активизировалось в 2017 году после заключения договора "О развитии военно-технического сотрудничества". Возобновились совместные маневры войск. Затем, в 2018-м министры обороны России и Узбекистана подписали в Ташкенте соглашение о взаимном использовании воздушного пространства. Общие история, география и угрозы диктуют дальнейшее укрепление военного и военно-технического сотрудничества двух стран. * — запрещенные в РФ и ряде других стран террористические группировки

https://uz.sputniknews.ru/20210331/pochemu-rossiya-i-uzbekistan-aktiviziruyut-voennoe-sotrudnichestvo-18048357.html

https://uz.sputniknews.ru/20201215/Molnienosnyy-udar-kadry-sovmestnykh-ucheniy-spetsnaza-Rossii-i-Uzbekistana-15606625.html

https://uz.sputniknews.ru/20210428/istoricheskiy-dokument-uzbekistan-i-rossiya-podpisali-programmu-po-voennomu-sotrudnichestvu-18536451.html

https://uz.sputniknews.ru/20210114/kak-sovremennye-poligony-usilyat-armiyu-Uzbekistana-15782232.html

https://uz.sputniknews.ru/20210603/pentagon-sdaet-bagram-chto-eto-znachit-19081470.html

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военные учения, спецназ, узбекистан