https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-poluchil-esche-70-tys-doz-sputnika-v-19179815.html

Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"

Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"

Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в стране с 1 апреля. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T10:50+0500

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общество

вакцина "спутник v"

вакцинация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан получил 70 тысяч доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Препарат доставили самолетом в ночь на четверг."Спутник V" — двухфазная вакцина. Вторую дозу вводят спустя 21 день после первой.Несколько дней назад в Узбекистан было доставлено 70 тысяч доз первого компонента препарата. А до этого, в апреле, республика получила 100 тысяч доз (50 тысяч — первый компонент, столько же — второй).Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в РУз с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V".Уже вакцинировались более полутора миллионов человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html

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вакцина "спутник v", вакцинация, узбекистан