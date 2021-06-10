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Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"
Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"
Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в стране с 1 апреля. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T10:50+0500
2021-06-10T10:55+0500
общество
вакцина "спутник v"
вакцинация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан получил 70 тысяч доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Препарат доставили самолетом в ночь на четверг."Спутник V" — двухфазная вакцина. Вторую дозу вводят спустя 21 день после первой.Несколько дней назад в Узбекистан было доставлено 70 тысяч доз первого компонента препарата. А до этого, в апреле, республика получила 100 тысяч доз (50 тысяч — первый компонент, столько же — второй).Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в РУз с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V".Уже вакцинировались более полутора миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210528/tashkent-i-moskva-dogovorilis-o-lokalizatsii-sputnika-v-v-uzbekistane-18970580.html
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вакцина "спутник v", вакцинация, узбекистан

Узбекистан получил еще 70 тысяч доз "Спутника V"

10:50 10.06.2021 (обновлено: 10:55 10.06.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаУзбекистан получил 70 тысяч доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"
Узбекистан получил 70 тысяч доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в стране с 1 апреля.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистан получил 70 тысяч доз второго компонента российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Препарат доставили самолетом в ночь на четверг.
"Спутник V" — двухфазная вакцина. Вторую дозу вводят спустя 21 день после первой.
Несколько дней назад в Узбекистан было доставлено 70 тысяч доз первого компонента препарата. А до этого, в апреле, республика получила 100 тысяч доз (50 тысяч — первый компонент, столько же — второй).
Кампания по вакцинации населения от коронавируса идет в РУз с 1 апреля. В настоящее время жители страны получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российским "Спутником V".
Уже вакцинировались более полутора миллионов человек.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2021
Общество
Ташкент и Москва договорились о локализации "Спутника V" в Узбекистане
28 мая, 21:25
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