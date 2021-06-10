https://uz.sputniknews.ru/20210610/uzbekistan-udivit-planetu-svoey-promyshlennostyu-potentsial--ogromnyy-19178650.html

Узбекистан удивит планету своей промышленностью: потенциал — огромный

Узбекистан удивит планету своей промышленностью: потенциал — огромный

В 2021 году Минфин выделит 400 миллиардов сумов на развитие производственной инфраструктуры в спецрайонах, а также 100 миллиардов — на геологоразведочные... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T10:56+0500

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах по увеличению промышленного потенциала регионов".Согласно документу, на Мининвестиций и внешней торговли возложены задачи по выявлению отраслей, являющихся "драйверами" на основе задействования имеющихся ресурсов, углублению внутри- и межотраслевой кооперации, вовлечению предприятий в глобальные производственные цепочки.Указом предусматривается:В 2021 году Министерство финансов выделит 400 миллиардов сумов на развитие производственной инфраструктуры в специализированных районах, а также 100 миллиардов — на геологоразведочные работы. Госкомгеологии до 1 октября по результатам аукциона передаст для эксплуатации инвесторам 500 месторождений полезных ископаемых.Строительные проекты поддержатС 1 июля Государственный фонд поддержки предпринимательства предоставит предприятиям:За последние четыре года промышленное производство в Узбекистане увеличилось на 23%. В то же время имеющийся промышленный потенциал в регионах, особенно в развитии строительной индустрии, не в полной мере используется для развития сырьевой базы минерально-сырьевых ресурсов.В результате на производство сантехники приходится всего 40% внутреннего рынка, газобетонные блоки — 51%, лакокрасочные материалы — 65%, стекло строительное — 70%, гипсокартон — 30%.

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