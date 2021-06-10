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В Ташкенте откроется выставка промышленного потенциала Татарстана
В Ташкенте откроется выставка промышленного потенциала Татарстана
Мероприятие запланировано на 16-17 июня текущего года. Также в столице в эти дни пройдет татарско-узбекский бизнес-форум и состоится встреча с татарской... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T21:19+0500
2021-06-10T21:19+0500
политика
бизнес-форум
рустам минниханов
татарстан
выставка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Делегация из Татарстана во главе с лидером республики Рустамом Миннихановым посетит Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба представительства РТ.В составе группы войдут представители свыше 25 различных компаний Татарстана, в том числе ПАО "КаМАЗ", ПАО "Татнефть", АО "ПО ЕлАЗ", АО "КМПО", ПАО "Казанский вертолетный завод", ООО "Соллерс Форд", ООО "УК "КЭР-Холдинг".Известно, что мероприятие запланировано на 16 и 17 июня этого года. В ходе визита планируется провести встречи с представителями местной власти, в рамках которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.Кроме того, в Ташкенте в эти два дня пройдут выставка промышленного потенциала Татарстана и татарско-узбекский бизнес-форум, а также состоится встреча с татарской диаспорой, проживающей в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20200928/Uzbekistan-i-Tatarstan-nachnut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-15069977.html
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бизнес-форум, рустам минниханов, татарстан, выставка, узбекистан

В Ташкенте откроется выставка промышленного потенциала Татарстана

21:19 10.06.2021
341
© Sputnik / Дильшода Рахматова"Узэкспоцентр" в дни проведения первого межрегионального узбекско-российского форума
Узэкспоцентр в дни проведения первого межрегионального узбекско-российского форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Мероприятие запланировано на 16-17 июня текущего года. Также в столице в эти дни пройдет татарско-узбекский бизнес-форум и состоится встреча с татарской диаспорой, проживающей в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Делегация из Татарстана во главе с лидером республики Рустамом Миннихановым посетит Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба представительства РТ.
В составе группы войдут представители свыше 25 различных компаний Татарстана, в том числе ПАО "КаМАЗ", ПАО "Татнефть", АО "ПО ЕлАЗ", АО "КМПО", ПАО "Казанский вертолетный завод", ООО "Соллерс Форд", ООО "УК "КЭР-Холдинг".
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Узбекистан и Татарстан начнут сотрудничество в сфере трудовой миграции
28 сентября 2020, 14:38
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Известно, что мероприятие запланировано на 16 и 17 июня этого года. В ходе визита планируется провести встречи с представителями местной власти, в рамках которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.
Кроме того, в Ташкенте в эти два дня пройдут выставка промышленного потенциала Татарстана и татарско-узбекский бизнес-форум, а также состоится встреча с татарской диаспорой, проживающей в Узбекистане.
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