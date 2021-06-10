https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-tashkente-otkroetsya-vystavka-promyshlennogo-potentsiala-tatarstana---19200812.html

В Ташкенте откроется выставка промышленного потенциала Татарстана

В Ташкенте откроется выставка промышленного потенциала Татарстана

Мероприятие запланировано на 16-17 июня текущего года. Также в столице в эти дни пройдет татарско-узбекский бизнес-форум и состоится встреча с татарской... 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T21:19+0500

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политика

бизнес-форум

рустам минниханов

татарстан

выставка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Делегация из Татарстана во главе с лидером республики Рустамом Миннихановым посетит Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба представительства РТ.В составе группы войдут представители свыше 25 различных компаний Татарстана, в том числе ПАО "КаМАЗ", ПАО "Татнефть", АО "ПО ЕлАЗ", АО "КМПО", ПАО "Казанский вертолетный завод", ООО "Соллерс Форд", ООО "УК "КЭР-Холдинг".Известно, что мероприятие запланировано на 16 и 17 июня этого года. В ходе визита планируется провести встречи с представителями местной власти, в рамках которых будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.Кроме того, в Ташкенте в эти два дня пройдут выставка промышленного потенциала Татарстана и татарско-узбекский бизнес-форум, а также состоится встреча с татарской диаспорой, проживающей в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20200928/Uzbekistan-i-Tatarstan-nachnut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-15069977.html

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