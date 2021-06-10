https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-uzbekistane-sostoitsya-mejdunarodnyy-sammit-molodejnogo-turizma-19199880.html
В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
В ходе переговоров руководство UNWTO приняло решение включить в число участников Global Youth Tourism Summits двух молодых представителей из Узбекистана. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T20:01+0500
2021-06-10T20:01+0500
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с первым замминистра туризма и спорта Улугбеком Агзамовым посетила Афины. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках мероприятия, Агзамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и региональным директором Европейского департамента UNWTO Алессандром Прианте.В ходе переговоров руководство организации приняло решение включить в число участников Саммита Международного молодежного туризма (Global Youth Tourism Summits) двух молодых представителей из Узбекистана. Отмечается, что саммит пройдет в августе этого года в Италии, а затем в 2022-м он состоится в Узбекистане. "Зураб Пололикашвили высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на регулярную поддержку сферы туризма во время пандемии и отметил, что город Самарканд – в качества моста между Востоком и Западом, является самым достойным местом для приема", - информируется в релизе.Кроме того, в рамках мероприятия также были обсуждены вопросы сотрудничества с главами делегаций Азербайджана, Армении, Грузии, Венгрии, Украины, Турции, России, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.
https://uz.sputniknews.ru/20180913/Tsentralno-Aziatskiy-molodezhnyy-turisticheskiy-forum-provedut-v-Uzbekistane-9411588.html
https://uz.sputniknews.ru/20201212/Buduschee-turizma-posle-pandemii-obsudili-na-Molodezhnom-turforume-v-Bukhare-15590068.html
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unwto, саммит, афины
В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
В ходе переговоров руководство UNWTO приняло решение включить в число участников Global Youth Tourism Summits двух молодых представителей из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Узбекистанская делегация во главе с первым замминистра туризма и спорта Улугбеком Агзамовым посетила Афины. Об этом сообщае
т пресс-служба Узбектуризма.
В рамках мероприятия, Агзамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и региональным директором Европейского департамента UNWTO Алессандром Прианте.
В ходе переговоров руководство организации приняло решение включить в число участников Саммита Международного молодежного туризма (Global Youth Tourism Summits) двух молодых представителей из Узбекистана.
Отмечается, что саммит пройдет в августе этого года в Италии, а затем в 2022-м он состоится в Узбекистане.
"Зураб Пололикашвили высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на регулярную поддержку сферы туризма во время пандемии и отметил, что город Самарканд – в качества моста между Востоком и Западом, является самым достойным местом для приема", - информируется в релизе.
Кроме того, в рамках мероприятия также были обсуждены вопросы сотрудничества с главами делегаций Азербайджана, Армении, Грузии, Венгрии, Украины, Турции, России, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.