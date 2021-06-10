Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-uzbekistane-sostoitsya-mejdunarodnyy-sammit-molodejnogo-turizma-19199880.html
В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
В ходе переговоров руководство UNWTO приняло решение включить в число участников Global Youth Tourism Summits двух молодых представителей из Узбекистана. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-10T20:01+0500
2021-06-10T20:01+0500
туризм
unwto
саммит
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19199830_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a4ae701fef3aaf5fac143f2a8a86e38.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с первым замминистра туризма и спорта Улугбеком Агзамовым посетила Афины. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках мероприятия, Агзамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и региональным директором Европейского департамента UNWTO Алессандром Прианте.В ходе переговоров руководство организации приняло решение включить в число участников Саммита Международного молодежного туризма (Global Youth Tourism Summits) двух молодых представителей из Узбекистана. Отмечается, что саммит пройдет в августе этого года в Италии, а затем в 2022-м он состоится в Узбекистане. "Зураб Пололикашвили высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на регулярную поддержку сферы туризма во время пандемии и отметил, что город Самарканд – в качества моста между Востоком и Западом, является самым достойным местом для приема", - информируется в релизе.Кроме того, в рамках мероприятия также были обсуждены вопросы сотрудничества с главами делегаций Азербайджана, Армении, Грузии, Венгрии, Украины, Турции, России, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.
https://uz.sputniknews.ru/20180913/Tsentralno-Aziatskiy-molodezhnyy-turisticheskiy-forum-provedut-v-Uzbekistane-9411588.html
https://uz.sputniknews.ru/20201212/Buduschee-turizma-posle-pandemii-obsudili-na-Molodezhnom-turforume-v-Bukhare-15590068.html
афины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0a/19199830_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04a99319483f4c919aa15149a46f254c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
unwto, саммит, афины

В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма

20:01 10.06.2021
1376
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаВ Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.06.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
В ходе переговоров руководство UNWTO приняло решение включить в число участников Global Youth Tourism Summits двух молодых представителей из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с первым замминистра туризма и спорта Улугбеком Агзамовым посетила Афины. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.
В рамках мероприятия, Агзамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и региональным директором Европейского департамента UNWTO Алессандром Прианте.
Акбаров Саидакбархон - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2018
Туризм
Центрально-Азиатский молодежный туристический форум проведут в Узбекистане
13 сентября 2018, 16:33
224
В ходе переговоров руководство организации приняло решение включить в число участников Саммита Международного молодежного туризма (Global Youth Tourism Summits) двух молодых представителей из Узбекистана.
Отмечается, что саммит пройдет в августе этого года в Италии, а затем в 2022-м он состоится в Узбекистане.
Первый Международный молодежный туристический форум в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.12.2020
Туризм
Будущее туризма после пандемии обсудили на Молодежном турфоруме в Бухаре
12 декабря 2020, 20:59
902
"Зураб Пололикашвили высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на регулярную поддержку сферы туризма во время пандемии и отметил, что город Самарканд – в качества моста между Востоком и Западом, является самым достойным местом для приема", - информируется в релизе.
Кроме того, в рамках мероприятия также были обсуждены вопросы сотрудничества с главами делегаций Азербайджана, Армении, Грузии, Венгрии, Украины, Турции, России, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.
101001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:19В Ташкенте откроется выставка промышленного потенциала Татарстана
21:03Путин обозначил свою позицию по Украине — какие сигналы он посылает Зеленскому?
20:41Юлдуз Усманова и Сердар Ортач спели дуэтом на пышной узбекской свадьбе — видео
20:01В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма
19:59Осужденный на пять лет за изнасилование певец Жасур Умиров вышел на свободу
19:30Солнечное затмение над Ташкентом — как это выглядит вблизи
19:24Погибшие в Каракалпакстане подростки пытались совершить кражу
19:00Узбекистан и Таджикистан намерены вдвое увеличить товарооборот в 2022 году
18:03ЦБ объяснил инфляцию внешними факторами и погодой
17:47В отдаленном районе Кашкадарьинской области открылся Центр госуслуг
17:35В Самарканд прибыла делегация Министерства образования и науки Таджикистана
17:34Ташкент предложил Душанбе устранить нетарифные барьеры в торговле
17:17АБР выделит Узбекистану $100 миллионов на развитие STEM-образования
17:16Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
16:32Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон открыли два значимых социальных объекта
16:20Президенты Узбекистана и Таджикистана подписали более 30 документов — список
16:19Тайга, вода и горные тропы: тренировка узбекского спецназа в Сибири — видео
15:51Филиал еще одного российского вуза откроется в Узбекистане
15:39Пропавшую в Навоийской области девочку нашли в Самарканде
15:23В Ташкенте начались проверки автомобилей с ГБО после нескольких взрывов