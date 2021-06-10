https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-uzbekistane-sostoitsya-mejdunarodnyy-sammit-molodejnogo-turizma-19199880.html

В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма

В Узбекистане состоится Международный саммит молодежного туризма

В ходе переговоров руководство UNWTO приняло решение включить в число участников Global Youth Tourism Summits двух молодых представителей из Узбекистана. 10.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-10T20:01+0500

2021-06-10T20:01+0500

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туризм

unwto

саммит

афины

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация во главе с первым замминистра туризма и спорта Улугбеком Агзамовым посетила Афины. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках мероприятия, Агзамов встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и региональным директором Европейского департамента UNWTO Алессандром Прианте.В ходе переговоров руководство организации приняло решение включить в число участников Саммита Международного молодежного туризма (Global Youth Tourism Summits) двух молодых представителей из Узбекистана. Отмечается, что саммит пройдет в августе этого года в Италии, а затем в 2022-м он состоится в Узбекистане. "Зураб Пололикашвили высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на регулярную поддержку сферы туризма во время пандемии и отметил, что город Самарканд – в качества моста между Востоком и Западом, является самым достойным местом для приема", - информируется в релизе.Кроме того, в рамках мероприятия также были обсуждены вопросы сотрудничества с главами делегаций Азербайджана, Армении, Грузии, Венгрии, Украины, Турции, России, Испании, Австрии и Саудовской Аравии.

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