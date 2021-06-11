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Жителей одного из районов Ташкента лишат газа
Жителей одного из районов Ташкента лишат газа
В 285 домохозяйствах, расположенных на территории махалли, будет отключено газоснабжение. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T11:07+0500
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газ
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Мирабадском районе столицы сегодня, 11 июня, временно приостановят подачу газа в жилые дома.Об этом предупредили в районном хокимияте.Газоснабжение будет отсутствовать с 11.00 до 19.00.Это связано с проведением работ по переносу газопровода среднего давления в районе махалли "Куйлик Ота" в Мирабадском районе.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html
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газ, ташкент

Жителей одного из районов Ташкента лишат газа

11:07 11.06.2021 (обновлено: 11:09 11.06.2021)
635
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R /
В 285 домохозяйствах, расположенных на территории махалли, будет отключено газоснабжение.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Мирабадском районе столицы сегодня, 11 июня, временно приостановят подачу газа в жилые дома.
Об этом предупредили в районном хокимияте.
Газоснабжение будет отсутствовать с 11.00 до 19.00.
Это связано с проведением работ по переносу газопровода среднего давления в районе махалли "Куйлик Ота" в Мирабадском районе.
Отключение воды в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Инфографика
Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
18 мая, 19:46
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11:07Жителей одного из районов Ташкента лишат газа
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