https://uz.sputniknews.ru/20210611/jiteley-odnogo-iz-rayonov-tashkenta-lishat-gaza-19206609.html

Жителей одного из районов Ташкента лишат газа

Жителей одного из районов Ташкента лишат газа

В 285 домохозяйствах, расположенных на территории махалли, будет отключено газоснабжение. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T11:07+0500

2021-06-11T11:07+0500

2021-06-11T11:09+0500

общество

газ

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В Мирабадском районе столицы сегодня, 11 июня, временно приостановят подачу газа в жилые дома.Об этом предупредили в районном хокимияте.Газоснабжение будет отсутствовать с 11.00 до 19.00.Это связано с проведением работ по переносу газопровода среднего давления в районе махалли "Куйлик Ота" в Мирабадском районе.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html

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газ, ташкент