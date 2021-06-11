Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210611/leo-bokeriya-poblagodaril-natspalatu-zdravooxraneniya-za-rezultaty-deyatelnosti-19212088.html
Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности
Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности
Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена перенять опыт российской "Лигой здоровья нации" и на практике реализовать принципы... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T15:44+0500
2021-06-11T15:50+0500
общество
здравоохранение
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/554/32/5543216_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a9b3db78ff1b9af470871abc5a79c91a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В рамках проходящей в Ташкенте Международной выставки "Здравоохранение – TIHE 2021" российская "Лига здоровья нации" вручила диплом Национальной палате инновационного здравоохранения Узбекистана.Вице-президент "Лиги здоровья нации" Николай Кононов от имени Лео Бокерия поблагодарил председателя Национальной палаты Ровшана Изамова за партнерство и содействие в развитии принципов здорового образа жизни.На выставке представлена обширная российская программа "Здоровый муниципалитет", реализация которой началась с 2015 года и сегодня охватывает 85 субъектов РФ и, соответственно, более 21 тысячи муниципалитетов (органов местного самоуправления). Одним из самых популярных направлений данной программы являются соревнования "Человек идущий" и общероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни".Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена перенять опыт российской "Лигой здоровья нации" и на практике реализовать принципы здорового образа жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20170929/Leo-Bokeriya-sovety-6418018.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/554/32/5543216_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_0bf64490f943197f95722844fcc871de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
здравоохранение, сотрудничество

Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности

15:44 11.06.2021 (обновлено: 15:50 11.06.2021)
1055
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаАкадемик Лео Бокерия
Академик Лео Бокерия - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена перенять опыт российской "Лигой здоровья нации" и на практике реализовать принципы здорового образа жизни.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В рамках проходящей в Ташкенте Международной выставки "Здравоохранение – TIHE 2021" российская "Лига здоровья нации" вручила диплом Национальной палате инновационного здравоохранения Узбекистана.
Для справки:

"Лига здоровья нации" — общероссийская общественная организация, основанная в 2003 году. Ее президентом является академик Лео Бокерия.

Вице-президент "Лиги здоровья нации" Николай Кононов от имени Лео Бокерия поблагодарил председателя Национальной палаты Ровшана Изамова за партнерство и содействие в развитии принципов здорового образа жизни.
На выставке представлена обширная российская программа "Здоровый муниципалитет", реализация которой началась с 2015 года и сегодня охватывает 85 субъектов РФ и, соответственно, более 21 тысячи муниципалитетов (органов местного самоуправления).
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2017
Лео Бокерия: берегите сердце и побольше ходите пешком
29 сентября 2017, 20:56
1032
Одним из самых популярных направлений данной программы являются соревнования "Человек идущий" и общероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни".
Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена перенять опыт российской "Лигой здоровья нации" и на практике реализовать принципы здорового образа жизни.
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:45Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
16:05Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
15:44Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности
15:41Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
14:52В Ташкенте стартует международный форум с участием женщин-предпринимателей из стран ЦА
14:34Кто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото
14:00Жара, ветродуй и пыльные бури: чего ожидать от погоды на выходных
13:59В Ташкенте состоится вечер профессионального бокса с участием Шохжахона Эргашева
13:08Назначен глава Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
13:01Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео
12:36Внешнеторговый оборот Узбекистана и Таджикистана достиг $139,4 млн — статистика
12:23Байден уточнит, готова ли Россия на самоубийство
12:13Мирзиёев и Рахмон прибыли в Худжанд: что в программе
12:06Песни, танцы, овации: Юлдуз Усманова "зажгла" публику на концерте в Душанбе
11:54Курс на сближение: Узбекистан и Казахстан избавились от торговых посредников
11:07В одном из районов Ташкента временно отключат газ
10:46В Узбекистане схватили 14 подозреваемых в попытке примкнуть к боевикам в Сирии
10:26План Зеленского предотвратит глобальное потепление
10:17Как понять, что вы на грани инфаркта — 4 "звоночка"
09:53"Турецкий авиагигант" выполнил первый рейс из Стамбула в Ургенч — фото