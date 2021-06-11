https://uz.sputniknews.ru/20210611/leo-bokeriya-poblagodaril-natspalatu-zdravooxraneniya-za-rezultaty-deyatelnosti-19212088.html

Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности

Лео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности

Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена перенять опыт российской "Лигой здоровья нации" и на практике реализовать принципы... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T15:44+0500

2021-06-11T15:44+0500

2021-06-11T15:50+0500

общество

здравоохранение

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В рамках проходящей в Ташкенте Международной выставки "Здравоохранение – TIHE 2021" российская "Лига здоровья нации" вручила диплом Национальной палате инновационного здравоохранения Узбекистана.Вице-президент "Лиги здоровья нации" Николай Кононов от имени Лео Бокерия поблагодарил председателя Национальной палаты Ровшана Изамова за партнерство и содействие в развитии принципов здорового образа жизни.На выставке представлена обширная российская программа "Здоровый муниципалитет", реализация которой началась с 2015 года и сегодня охватывает 85 субъектов РФ и, соответственно, более 21 тысячи муниципалитетов (органов местного самоуправления). Одним из самых популярных направлений данной программы являются соревнования "Человек идущий" и общероссийская акция "10 тысяч шагов к жизни".Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена перенять опыт российской "Лигой здоровья нации" и на практике реализовать принципы здорового образа жизни.

https://uz.sputniknews.ru/20170929/Leo-Bokeriya-sovety-6418018.html

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здравоохранение, сотрудничество