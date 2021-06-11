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Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/mirziyoev-i-raxmon-posetili-kovrovuyu-fabriku-v-kayrakkume-19212623.html
Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
В настоящее время производственные мощности мануфактуры позволяют выпускать три миллиона квадратных метров продукции в год. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T16:45+0500
2021-06-11T16:58+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон посетили предприятие "Ковры Кайраккума" в Согдийской области. Об этом сообщает пресс-служба президента. "Ковры Кайраккума" известны своей красотой и оформлением, отражающим традиции Востока. За высокое качество своей продукции предприятие удостоено различных международных наград", — информируется в релизе.По данным пресс-службы, ковровая фабрика открылась еще в 1957 году. Впоследствии предприятие прошло модернизацию. В частности, в 2019-м здесь внедрили технологическое оборудование из Германии, Италии, Японии, Китая и ряда других стран.Отмечается, что в настоящее время производственные мощности мануфактуры позволяют выпускать три миллиона квадратных метров продукции в год.После посещения фабрики кортеж лидеров двух стран остановился у Кайраккумского водохранилища, где главы двух стран осмотрели объект и немного побеседовали.Напомним: Шавакт Мирзиёев прибыл в Душанбе с официальным визитом накануне. Президент пробудет в соседнем государстве до 11 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/raxmon--mirziyoevu-my-obyazany-berech-drujbu-tadjikov-i-uzbekov-kak-zenitsu-oka-19211841.html
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме

16:45 11.06.2021 (обновлено: 16:58 11.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
Президенты посетили ковровую фабрику в Кайраккуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время производственные мощности мануфактуры позволяют выпускать три миллиона квадратных метров продукции в год.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон посетили предприятие "Ковры Кайраккума" в Согдийской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Ковры Кайраккума" известны своей красотой и оформлением, отражающим традиции Востока. За высокое качество своей продукции предприятие удостоено различных международных наград", — информируется в релизе.
© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Мирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
© Пресс-служба президента Узбекистана
По данным пресс-службы, ковровая фабрика открылась еще в 1957 году. Впоследствии предприятие прошло модернизацию. В частности, в 2019-м здесь внедрили технологическое оборудование из Германии, Италии, Японии, Китая и ряда других стран.
Отмечается, что в настоящее время производственные мощности мануфактуры позволяют выпускать три миллиона квадратных метров продукции в год.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
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15:41
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После посещения фабрики кортеж лидеров двух стран остановился у Кайраккумского водохранилища, где главы двух стран осмотрели объект и немного побеседовали.
Напомним: Шавакт Мирзиёев прибыл в Душанбе с официальным визитом накануне. Президент пробудет в соседнем государстве до 11 июня.
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