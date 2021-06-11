Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
15:41 11.06.2021 (обновлено: 15:47 11.06.2021)
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба президента Таджикистана
История взаимоотношений таджикского и узбекского народов богата традициями добрососедства, дружбы, взаимоподдержки и взаимовыручки, подчеркнул Рахмон.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Дружба таджиков и узбеков — это неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения для обоих народов.
Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с представителями интеллигенции двух стран во Дворце культуры "Арбоб". На мероприятии также присутствовал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
"Наша дружба — это ключ к решению всех неразрешимых проблем и задач. Мы обязаны беречь дружбу наших народов как зеницу ока. В благородном деле ее сохранения и дальнейшего укрепления мы большие надежды возлагаем на активную часть всех сегментов общества наших стран, включая интеллигенцию", — подчеркнул Рахмон.
Глава государства назвал сегодняшнее событие историческим.
"Впервые в новейшей истории таджикско-узбекских отношений руководитель соседнего дружественного Узбекистана находится в древнем городе Худжанд", — заявил Рахмон.
Он отметил, что визит Мирзиёева проходит в важный год — 30-летия независимости Узбекистана и Таджикистана.
Рахмон поздравил с юбилеем узбекский народ. Президент также отметил, что между обеими республиками давно налажены доверительные отношения.
"Особо стоит отметить высокий уровень взаимодействия и расширение связей между регионами, а также приграничными районами двух стран, в том числе Согдийской области. В этом контексте хотел бы от имени жителей Согдийской области выразить признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу за его большой вклад в дело создания условий для свободного перемещения людей и товаров между нашими странами", — добавил Рахмон.
Таджикский лидер подчеркнул, что страна помнит, как узбекский народ даже в самые трудные времена всегда протягивал руку помощи.
Отметим, что Мирзиёев находится в Таджикистане с официальным визитом с 10 по 11 июня. Это первый раз, когда узбекский президент посещает Худжанд.