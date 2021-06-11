https://uz.sputniknews.ru/20210611/raxmon--mirziyoevu-my-obyazany-berech-drujbu-tadjikov-i-uzbekov-kak-zenitsu-oka-19211841.html

Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока

Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока

История взаимоотношений таджикского и узбекского народов богата традициями добрососедства, дружбы, взаимоподдержки и взаимовыручки, подчеркнул Рахмон. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T15:41+0500

2021-06-11T15:41+0500

2021-06-11T15:47+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Дружба таджиков и узбеков — это неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения для обоих народов.Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с представителями интеллигенции двух стран во Дворце культуры "Арбоб". На мероприятии также присутствовал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.Глава государства назвал сегодняшнее событие историческим."Впервые в новейшей истории таджикско-узбекских отношений руководитель соседнего дружественного Узбекистана находится в древнем городе Худжанд", — заявил Рахмон.Он отметил, что визит Мирзиёева проходит в важный год — 30-летия независимости Узбекистана и Таджикистана.Рахмон поздравил с юбилеем узбекский народ. Президент также отметил, что между обеими республиками давно налажены доверительные отношения.Таджикский лидер подчеркнул, что страна помнит, как узбекский народ даже в самые трудные времена всегда протягивал руку помощи.Отметим, что Мирзиёев находится в Таджикистане с официальным визитом с 10 по 11 июня. Это первый раз, когда узбекский президент посещает Худжанд.

https://uz.sputniknews.ru/20210611/mirziyoev-i-raxmon-pribyli-v-xudjand-chto-v-programme-19207767.html

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан