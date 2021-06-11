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Церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Душанбе - Sputnik Узбекистан
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Президент Узбекистана в ходе двухдневной поездки посетит Душанбе и Худжанд, а также проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/raxmon--mirziyoevu-my-obyazany-berech-drujbu-tadjikov-i-uzbekov-kak-zenitsu-oka-19211841.html
Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
История взаимоотношений таджикского и узбекского народов богата традициями добрососедства, дружбы, взаимоподдержки и взаимовыручки, подчеркнул Рахмон. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T15:41+0500
2021-06-11T15:47+0500
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Дружба таджиков и узбеков — это неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения для обоих народов.Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с представителями интеллигенции двух стран во Дворце культуры "Арбоб". На мероприятии также присутствовал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.Глава государства назвал сегодняшнее событие историческим."Впервые в новейшей истории таджикско-узбекских отношений руководитель соседнего дружественного Узбекистана находится в древнем городе Худжанд", — заявил Рахмон.Он отметил, что визит Мирзиёева проходит в важный год — 30-летия независимости Узбекистана и Таджикистана.Рахмон поздравил с юбилеем узбекский народ. Президент также отметил, что между обеими республиками давно налажены доверительные отношения.Таджикский лидер подчеркнул, что страна помнит, как узбекский народ даже в самые трудные времена всегда протягивал руку помощи.Отметим, что Мирзиёев находится в Таджикистане с официальным визитом с 10 по 11 июня. Это первый раз, когда узбекский президент посещает Худжанд.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/mirziyoev-i-raxmon-pribyli-v-xudjand-chto-v-programme-19207767.html
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Рахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока

15:41 11.06.2021 (обновлено: 15:47 11.06.2021)
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
История взаимоотношений таджикского и узбекского народов богата традициями добрососедства, дружбы, взаимоподдержки и взаимовыручки, подчеркнул Рахмон.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Дружба таджиков и узбеков — это неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения для обоих народов.
Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с представителями интеллигенции двух стран во Дворце культуры "Арбоб". На мероприятии также присутствовал узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.
"Наша дружба — это ключ к решению всех неразрешимых проблем и задач. Мы обязаны беречь дружбу наших народов как зеницу ока. В благородном деле ее сохранения и дальнейшего укрепления мы большие надежды возлагаем на активную часть всех сегментов общества наших стран, включая интеллигенцию", — подчеркнул Рахмон.
Глава государства назвал сегодняшнее событие историческим.
"Впервые в новейшей истории таджикско-узбекских отношений руководитель соседнего дружественного Узбекистана находится в древнем городе Худжанд", — заявил Рахмон.
Он отметил, что визит Мирзиёева проходит в важный год — 30-летия независимости Узбекистана и Таджикистана.
Рахмон поздравил с юбилеем узбекский народ. Президент также отметил, что между обеими республиками давно налажены доверительные отношения.

"Особо стоит отметить высокий уровень взаимодействия и расширение связей между регионами, а также приграничными районами двух стран, в том числе Согдийской области. В этом контексте хотел бы от имени жителей Согдийской области выразить признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу за его большой вклад в дело создания условий для свободного перемещения людей и товаров между нашими странами", — добавил Рахмон.

Таджикский лидер подчеркнул, что страна помнит, как узбекский народ даже в самые трудные времена всегда протягивал руку помощи.
Отметим, что Мирзиёев находится в Таджикистане с официальным визитом с 10 по 11 июня. Это первый раз, когда узбекский президент посещает Худжанд.
Рахмон и Мирзиёев в международном аэропорту Худжанда - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
Официальный визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан 10-11 июня 2021 года
Мирзиёев и Рахмон прибыли в Худжанд: что в программе
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