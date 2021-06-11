https://uz.sputniknews.ru/20210611/mirziyoev-i-raxmon-pribyli-v-xudjand-chto-v-programme-19207767.html

Мирзиёев и Рахмон прибыли в Худжанд: что в программе

Мирзиёев и Рахмон прибыли в Худжанд: что в программе

Это первый визит узбекского лидера в Худжанд. Президент находится в Таджикистане с официальным визитом с 10 по 11 июня. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T12:13+0500

2021-06-11T12:13+0500

2021-06-11T12:58+0500

официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон прибыли в Худжанд. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу правительства Согдийской области.Глав государств в аэропорту Худжанда встречали высокопоставленные лица региона: председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода и другие руководители ведомств.Программа мероприятий запланирована насыщенная: сперва Мирзиёев и Рахмон встретятся с представителями интеллигенции обеих республик во Дворце культуры "Касри Арбоб".Далее лидеры Узбекистана и Таджикистана отправятся на водохранилище "Бахри Точик" (Таджикское море), посетят Согдийскую ковровую фабрику и выставку сельхозпродукции в парке Вахдат.Мирзиёев прибыл в Таджикистан с официальным визитом накануне и пробудет в стране до сегодняшнего дня включительно.Ранее Рахмон наградил узбекского лидера орденом "Зарринтадж" I степени.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/mirziyoev-priglasil-raxmona-v-tashkent-s-otvetnym-vizitom-19188869.html

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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан