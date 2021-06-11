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Репатриация в Россию: кто и как может переехать?
Репатриация в Россию: кто и как может переехать?
Законопроект о репатриации или возвращении соотечественников в Россию внесен в Государственную Думу РФ. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T20:46+0500
2021-06-11T20:46+0500
россия
репатриация
законопроект
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Согласно тексту проекта закона, те, кто переедет на историческую Родину, уже через год смогут стать полноправными российскими гражданами. Sputnik выяснил, у кого появится возможность получить гражданство РФ по упрощенной схеме и что для этого необходимо сделать.Кто может репатриироватьсяСоотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами России и относящиеся к народам, которые исторически проживают на территории РФ:Все эти категории граждан могут получить право на репатриацию, если владеют русским языком. В ходатайство о репатриации можно включить супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека.Какие необходимы документыДокументы на репатриацию лично подаются в территориальных подразделениях ГУВМ МВД России либо в посольствах или консульствах РФ за рубежом. Порядок репатриации предполагает одновременную подачу заявления о выдаче вида на жительство в РФ.При принятии ходатайства сотрудник конкретной организации на месте определяет у заявителя уровень владения русским языком.Кроме того, необходимо подтвердить отсутствие опасных инфекционных заболеваний и источник заработка, который позволит содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума в России.Срок рассмотрения ходатайства, поданного в России, составляет не более четырех месяцев, за рубежом - не более шести месяцев. В этот же период рассматривается заявление о выдаче вида на жительство.Если заявление подается соотечественником, уже находящимся в России, то срок пребывания его и членов семьи в РФ продляется до вынесения решения по ходатайству.Почему можно получить отказОтказом для репатриации могут служить поддельные документы или ложные сведения.Кроме того, вид на жительство не дадут людям, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, террористам или экстремистам.Сведения об отказе внесут в единую федеральную базу репатриации. Такие лица вправе вновь обратиться с ходатайством о репатриации, но только через три года.Куда можно переехатьСоотечественник может самостоятельно въехать в любой выбранный им российский регион.Можно также выбрать субъект, который участвует в госпрограмме по переселению соотечественников. Она предполагает различные меры поддержки, в том числе и финансовые. В программе более 70 регионов. Но в ряде них есть внутренние территориальные ограничения по переселению.Как стать гражданиномЧерез девять месяцев проживания в России с видом на жительство у репатриантов принимается заявление о приеме в российское гражданство, которое рассматривается три месяца. Таким образом соотечественник, имеющий право на репатриацию, может постоянно проживать в России, а уже через год станет гражданином страны.Супруги, включенные в решение о репатриации, получают право на приобретение гражданства при условии проживания в браке более трех лет либо при наличии общих детей.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-iz-rf-podgotovyat-uchebniki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-v-2021-godu-18947709.html
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репатриация, законопроект

Репатриация в Россию: кто и как может переехать?

20:46 11.06.2021
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© Sputnik / Алексей КуденкоВид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО
Вид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
Законопроект о репатриации или возвращении соотечественников в Россию внесен в Государственную Думу РФ.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Согласно тексту проекта закона, те, кто переедет на историческую Родину, уже через год смогут стать полноправными российскими гражданами. Sputnik выяснил, у кого появится возможность получить гражданство РФ по упрощенной схеме и что для этого необходимо сделать.

Кто может репатриироваться

Соотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами России и относящиеся к народам, которые исторически проживают на территории РФ:
русские, украинцы и белорусы.
народы, имеющие национальные административно-территориальные образования в России (татары, чеченцы, якуты и т.д.).
коренные малочисленные народы (согласно Единому перечню коренных малочисленных народов РФ).
представители иных исторически проживающих на территории РФ народов, не имеющих своих национальных государств или национально-государственных образований за пределами Российской Федерации.
Все эти категории граждан могут получить право на репатриацию, если владеют русским языком.
В ходатайство о репатриации можно включить супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека.

Какие необходимы документы

Документы на репатриацию лично подаются в территориальных подразделениях ГУВМ МВД России либо в посольствах или консульствах РФ за рубежом. Порядок репатриации предполагает одновременную подачу заявления о выдаче вида на жительство в РФ.
При принятии ходатайства сотрудник конкретной организации на месте определяет у заявителя уровень владения русским языком.
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Кроме того, необходимо подтвердить отсутствие опасных инфекционных заболеваний и источник заработка, который позволит содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума в России.
Срок рассмотрения ходатайства, поданного в России, составляет не более четырех месяцев, за рубежом - не более шести месяцев. В этот же период рассматривается заявление о выдаче вида на жительство.
Если заявление подается соотечественником, уже находящимся в России, то срок пребывания его и членов семьи в РФ продляется до вынесения решения по ходатайству.

Почему можно получить отказ

Отказом для репатриации могут служить поддельные документы или ложные сведения.
Кроме того, вид на жительство не дадут людям, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, террористам или экстремистам.
Сведения об отказе внесут в единую федеральную базу репатриации. Такие лица вправе вновь обратиться с ходатайством о репатриации, но только через три года.

Куда можно переехать

Соотечественник может самостоятельно въехать в любой выбранный им российский регион.
Можно также выбрать субъект, который участвует в госпрограмме по переселению соотечественников. Она предполагает различные меры поддержки, в том числе и финансовые. В программе более 70 регионов. Но в ряде них есть внутренние территориальные ограничения по переселению.

Как стать гражданином

Через девять месяцев проживания в России с видом на жительство у репатриантов принимается заявление о приеме в российское гражданство, которое рассматривается три месяца. Таким образом соотечественник, имеющий право на репатриацию, может постоянно проживать в России, а уже через год станет гражданином страны.
Супруги, включенные в решение о репатриации, получают право на приобретение гражданства при условии проживания в браке более трех лет либо при наличии общих детей.
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