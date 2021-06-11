https://uz.sputniknews.ru/20210611/repatriatsiya-v-rossiyu-kto-i-kak-mojet-pereexat-19216607.html

Репатриация в Россию: кто и как может переехать?

Репатриация в Россию: кто и как может переехать?

Законопроект о репатриации или возвращении соотечественников в Россию внесен в Государственную Думу РФ. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T20:46+0500

2021-06-11T20:46+0500

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россия

репатриация

законопроект

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Согласно тексту проекта закона, те, кто переедет на историческую Родину, уже через год смогут стать полноправными российскими гражданами. Sputnik выяснил, у кого появится возможность получить гражданство РФ по упрощенной схеме и что для этого необходимо сделать.Кто может репатриироватьсяСоотечественниками признаются лица и их потомки, проживающие за пределами России и относящиеся к народам, которые исторически проживают на территории РФ:Все эти категории граждан могут получить право на репатриацию, если владеют русским языком. В ходатайство о репатриации можно включить супругу, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека.Какие необходимы документыДокументы на репатриацию лично подаются в территориальных подразделениях ГУВМ МВД России либо в посольствах или консульствах РФ за рубежом. Порядок репатриации предполагает одновременную подачу заявления о выдаче вида на жительство в РФ.При принятии ходатайства сотрудник конкретной организации на месте определяет у заявителя уровень владения русским языком.Кроме того, необходимо подтвердить отсутствие опасных инфекционных заболеваний и источник заработка, который позволит содержать себя и членов своей семьи в пределах прожиточного минимума в России.Срок рассмотрения ходатайства, поданного в России, составляет не более четырех месяцев, за рубежом - не более шести месяцев. В этот же период рассматривается заявление о выдаче вида на жительство.Если заявление подается соотечественником, уже находящимся в России, то срок пребывания его и членов семьи в РФ продляется до вынесения решения по ходатайству.Почему можно получить отказОтказом для репатриации могут служить поддельные документы или ложные сведения.Кроме того, вид на жительство не дадут людям, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, террористам или экстремистам.Сведения об отказе внесут в единую федеральную базу репатриации. Такие лица вправе вновь обратиться с ходатайством о репатриации, но только через три года.Куда можно переехатьСоотечественник может самостоятельно въехать в любой выбранный им российский регион.Можно также выбрать субъект, который участвует в госпрограмме по переселению соотечественников. Она предполагает различные меры поддержки, в том числе и финансовые. В программе более 70 регионов. Но в ряде них есть внутренние территориальные ограничения по переселению.Как стать гражданиномЧерез девять месяцев проживания в России с видом на жительство у репатриантов принимается заявление о приеме в российское гражданство, которое рассматривается три месяца. Таким образом соотечественник, имеющий право на репатриацию, может постоянно проживать в России, а уже через год станет гражданином страны.Супруги, включенные в решение о репатриации, получают право на приобретение гражданства при условии проживания в браке более трех лет либо при наличии общих детей.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/spetsialisty-iz-rf-podgotovyat-uchebniki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-v-2021-godu-18947709.html

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репатриация, законопроект