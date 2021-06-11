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https://uz.sputniknews.ru/20210611/roskomnadzor-raskryl-itogi-proverki-twitter-facebook-i-google-19212288.html
Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
В Роскомнадзоре подчеркнули, что упомянутые меры воздействия в целом "гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T16:05+0500
2021-06-11T16:11+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов, сообщается на сайте Роскомнадзора, передает РИА Новости."С 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до восьми суток", — говорится в релизе.Кроме того, ведомство выявило 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, "РИА Новости", а также несколько аккаунтов российских пользователей и проектов ("Лидеры России", вакцина "Спутник V" и другие). Помимо этого, так и не локализована обработка персональных данных."Составлено десять протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 миллиона рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных – четыре миллиона рублей", — сказано в сообщении.Регулятор также проверил Facebook/Instagram и Google/YouTube. В первом случае за последние шесть лет не было удалено 3,7 тысячи запрещенных материалов (среднее время выполнение требований составило 105 суток), во втором — более 5,2 тысячи (82 дня). Выявлены 26 и 29 случаев цензуры соответственно, обработка персональных данных тоже не локализована.Против Facebook составили и рассмотрели 13 протоколов, общая сумма штрафов составляет 47 миллионов рублей. Против Google — восемь протоколов, из них три рассмотрены, пока компании предъявлены претензии на шесть миллионов рублей.По российским законам, администрация интернет-платформы обязана ограничить доступ к сомнительному контенту в течение суток, в противном случае возможен штраф от трех до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до размеров от одной десятой до одной пятой годового оборота компании. Также предусмотрены замедление и полное ограничение трафика.В Роскомнадзоре подчеркнули, что упомянутые меры воздействия основаны на принципе информационного суверенитета и прозрачности и в целом "гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США"."Так, действующий в США Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA) был принят еще в 1938 году на волне борьбы с нацистской пропагандой, однако существует по сей день. Его отличает расплывчатость формулировок: например, под "политической" в FARA понимается любая деятельность, которая может повлиять на работу американского ведомства или должностного лица", — рассказали в ведомстве. Требования к иноагентам в США регулятор назвал "более обширными", чем в России: помимо регистрации в Минюсте и подачи финансовых отчетов, организации должны маркировать свои материалы и предоставлять сведения обо всех аспектах своей работы, вплоть до подробного описания контактов с представителями власти.При этом наказания за нарушение указанного закона у американских партнеров более жесткие — тюремный срок до пяти лет и/или штраф до десяти тысяч долларов, запрет работы, а для иностранных граждан — депортация (в России — в основном штрафы). С 2016 года преследованию по FARA подверглись российский канал Russia Today и агентство Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/roskomnadzor-obvinil-videoxosting-youtube-v-tsenzure-rossiyskix-smi-18478388.html
https://uz.sputniknews.ru/20210121/Kakie-sotsseti-Roskomnadzor-privlechet-k-otvetstvennosti-za-prizyvy-k-protestam-15839832.html
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twitter, facebook, роскомнадзор

Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google

16:05 11.06.2021 (обновлено: 16:11 11.06.2021)
1420
© Sputnik / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Роскомнадзоре подчеркнули, что упомянутые меры воздействия в целом "гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США".
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов, сообщается на сайте Роскомнадзора, передает РИА Новости.
"С 2015 года площадкой не удалялись более шести тысяч запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными остаются 490 материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещенных материалов сократилось со 129 до восьми суток", — говорится в релизе.
Кроме того, ведомство выявило 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, "РИА Новости", а также несколько аккаунтов российских пользователей и проектов ("Лидеры России", вакцина "Спутник V" и другие). Помимо этого, так и не локализована обработка персональных данных.
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"Составлено десять протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 миллиона рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных – четыре миллиона рублей", — сказано в сообщении.
Регулятор также проверил Facebook/Instagram и Google/YouTube. В первом случае за последние шесть лет не было удалено 3,7 тысячи запрещенных материалов (среднее время выполнение требований составило 105 суток), во втором — более 5,2 тысячи (82 дня). Выявлены 26 и 29 случаев цензуры соответственно, обработка персональных данных тоже не локализована.
Против Facebook составили и рассмотрели 13 протоколов, общая сумма штрафов составляет 47 миллионов рублей. Против Google — восемь протоколов, из них три рассмотрены, пока компании предъявлены претензии на шесть миллионов рублей.
По российским законам, администрация интернет-платформы обязана ограничить доступ к сомнительному контенту в течение суток, в противном случае возможен штраф от трех до восьми миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до размеров от одной десятой до одной пятой годового оборота компании. Также предусмотрены замедление и полное ограничение трафика.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что упомянутые меры воздействия основаны на принципе информационного суверенитета и прозрачности и в целом "гораздо более толерантны, чем аналогичное регулирование во многих зарубежных странах, включая США".
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"Так, действующий в США Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA) был принят еще в 1938 году на волне борьбы с нацистской пропагандой, однако существует по сей день. Его отличает расплывчатость формулировок: например, под "политической" в FARA понимается любая деятельность, которая может повлиять на работу американского ведомства или должностного лица", — рассказали в ведомстве. Требования к иноагентам в США регулятор назвал "более обширными", чем в России: помимо регистрации в Минюсте и подачи финансовых отчетов, организации должны маркировать свои материалы и предоставлять сведения обо всех аспектах своей работы, вплоть до подробного описания контактов с представителями власти.
При этом наказания за нарушение указанного закона у американских партнеров более жесткие — тюремный срок до пяти лет и/или штраф до десяти тысяч долларов, запрет работы, а для иностранных граждан — депортация (в России — в основном штрафы). С 2016 года преследованию по FARA подверглись российский канал Russia Today и агентство Sputnik.
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