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Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео
Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео
Тренировочные маневры прошли в горах Саяна в Красноярском крае (Центре военно-спортивной подготовки "Ергаки"). 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T13:01+0500
2021-06-11T13:07+0500
общество
красноярский край
спецназ
военные учения
учения
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Совместные тактико-специальное учения подразделений российского спецназа ЦВО и Вооруженных сил Узбекистана завершились.Об этом проинформировали в Центральном военном округе.В течение нескольких дней разведывательные группы из двух стран преодолели лесные и горные маршруты, провели поисково-разведывательные действия, организовали засады и налеты в тылу условного противника, отработали действия в базовом лагере на случай его обнаружения врагом.Узбекские военнослужащие, в свою очередь, выразили благодарность главам государств, руководству Минобороны обеих стран за возможность обменяться опытом и навыками с российскими коллегами."Очень понравилась природа и богатая материально-учебная база центра. Мы получили большой опыт в ходе этого учения", — поделился подполковник Сирожиддин Бозоров.Совместные учения подразделений специального назначения ЦВО и Узбекистана проходили с 8 по 11 июня на базе Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки", расположенного на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/tayga-voda-i-gornye-tropy-trenirovka-uzbekskogo-spetsnaza-v-sibiri--video--19193546.html
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красноярский край, спецназ, военные учения, учения, узбекистан

Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео

13:01 11.06.2021 (обновлено: 13:07 11.06.2021)
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020"
Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Тренировочные маневры прошли в горах Саяна в Красноярском крае (Центре военно-спортивной подготовки "Ергаки").
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Совместные тактико-специальное учения подразделений российского спецназа ЦВО и Вооруженных сил Узбекистана завершились.
Об этом проинформировали в Центральном военном округе.
В течение нескольких дней разведывательные группы из двух стран преодолели лесные и горные маршруты, провели поисково-разведывательные действия, организовали засады и налеты в тылу условного противника, отработали действия в базовом лагере на случай его обнаружения врагом.

"В ходе учения мы обменялись опытом в подготовке личного состава для ведения специальных задач в условиях горно-лесистой местности. Несмотря на суровые условия сибирских гор, весь личный состав проявил мужество и стойкость при выполнении задач. От имени командования ЦВО выражаю благодарность всем участникам учений", — приводятся в сообщении слова руководителя учений полковника Олега Соколова.

Узбекские военнослужащие, в свою очередь, выразили благодарность главам государств, руководству Минобороны обеих стран за возможность обменяться опытом и навыками с российскими коллегами.
"Очень понравилась природа и богатая материально-учебная база центра. Мы получили большой опыт в ходе этого учения", — поделился подполковник Сирожиддин Бозоров.
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Совместные учения подразделений специального назначения ЦВО и Узбекистана проходили с 8 по 11 июня на базе Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки", расположенного на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря.
Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.
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