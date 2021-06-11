https://uz.sputniknews.ru/20210611/sovmestnye-ucheniya-spetsnaza-rossii-i-uzbekistana-zavershilis-v-sibiri--video-19209247.html

Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео

Совместные учения спецназа России и Узбекистана завершились в Сибири — видео

Тренировочные маневры прошли в горах Саяна в Красноярском крае (Центре военно-спортивной подготовки "Ергаки"). 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T13:01+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Совместные тактико-специальное учения подразделений российского спецназа ЦВО и Вооруженных сил Узбекистана завершились.Об этом проинформировали в Центральном военном округе.В течение нескольких дней разведывательные группы из двух стран преодолели лесные и горные маршруты, провели поисково-разведывательные действия, организовали засады и налеты в тылу условного противника, отработали действия в базовом лагере на случай его обнаружения врагом.Узбекские военнослужащие, в свою очередь, выразили благодарность главам государств, руководству Минобороны обеих стран за возможность обменяться опытом и навыками с российскими коллегами."Очень понравилась природа и богатая материально-учебная база центра. Мы получили большой опыт в ходе этого учения", — поделился подполковник Сирожиддин Бозоров.Совместные учения подразделений специального назначения ЦВО и Узбекистана проходили с 8 по 11 июня на базе Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки", расположенного на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/tayga-voda-i-gornye-tropy-trenirovka-uzbekskogo-spetsnaza-v-sibiri--video--19193546.html

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