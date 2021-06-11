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"Турецкий авиагигант" выполнил первый рейс из Стамбула в Ургенч — фото
"Турецкий авиагигант" выполнил первый рейс из Стамбула в Ургенч — фото
Рейсы по маршруту Стамбул—Ургенч—Стамбул будут осуществляться каждую пятницу. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T09:53+0500
2021-06-11T09:53+0500
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полет
авиакомпания
рейс
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.Об этом сообщили в Минтрансе Узбекистана.Самолет Airbus A-320 приземлился в пункте назначения сегодня, 11 июня, в 07.50 часов.Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.Турецкий авиаперевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Стамбул—Ургенч— Стамбул будут осуществляться один раз в неделю — каждую пятницу.Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/iz-fergany-v-stambul-otpravilsya-pervyy-aviareys-18057989.html
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авиаперелет, полет, авиакомпания, рейс, стамбул, турция, ургенч, узбекистан

"Турецкий авиагигант" выполнил первый рейс из Стамбула в Ургенч — фото

09:53 11.06.2021
67
© СС0 / Unsplash / Hanson LuПассажиры самолета, иллюстративное фото
Пассажиры самолета, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© СС0 / Unsplash / Hanson Lu
Рейсы по маршруту Стамбул—Ургенч—Стамбул будут осуществляться каждую пятницу.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.
Об этом сообщили в Минтрансе Узбекистана.
Самолет Airbus A-320 приземлился в пункте назначения сегодня, 11 июня, в 07.50 часов.
Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.
© Министерство транспорта Узбекистана
Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч - Sputnik Узбекистан
1/3
© Министерство транспорта Узбекистана
© Министерство транспорта Узбекистана
Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч - Sputnik Узбекистан
2/3
© Министерство транспорта Узбекистана
© Министерство транспорта Узбекистана
Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч - Sputnik Узбекистан
3/3
© Министерство транспорта Узбекистана
1/3
© Министерство транспорта Узбекистана
2/3
© Министерство транспорта Узбекистана
3/3
© Министерство транспорта Узбекистана
Турецкий авиаперевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Стамбул—Ургенч— Стамбул будут осуществляться один раз в неделю — каждую пятницу.
Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.
Осуществлен первый рейс по направлению Фергана -Стамбул - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Туризм
Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс
31 марта, 14:38
2303
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