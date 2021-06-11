https://uz.sputniknews.ru/20210611/turetskiy-aviagigant-vypolnil-pervyy-reys-iz-stambula-v-urgench--foto-19204327.html

"Турецкий авиагигант" выполнил первый рейс из Стамбула в Ургенч — фото

"Турецкий авиагигант" выполнил первый рейс из Стамбула в Ургенч — фото

Рейсы по маршруту Стамбул—Ургенч—Стамбул будут осуществляться каждую пятницу. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T09:53+0500

2021-06-11T09:53+0500

2021-06-11T09:53+0500

общество

авиаперелет

полет

авиакомпания

рейс

стамбул

турция

ургенч

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19204592_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_541009a943bc2bcaf13c5e09d68dcb03.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ургенч.Об этом сообщили в Минтрансе Узбекистана.Самолет Airbus A-320 приземлился в пункте назначения сегодня, 11 июня, в 07.50 часов.Пассажиров встретили максимально тепло: с цветами и праздничной выпечкой.Турецкий авиаперевозчик будет выполнять рейсы по маршруту Стамбул—Ургенч— Стамбул будут осуществляться один раз в неделю — каждую пятницу.Во вторник, 8 июня, Turkish Airlines совершил первый полет по маршруту Стамбул— Фергана—Стамбул. По этому направлению рейсы будут совершаться каждый вторник и пятницу.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/iz-fergany-v-stambul-otpravilsya-pervyy-aviareys-18057989.html

стамбул

ургенч

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиаперелет, полет, авиакомпания, рейс, стамбул, турция, ургенч, узбекистан