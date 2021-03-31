https://uz.sputniknews.ru/20210331/iz-fergany-v-stambul-otpravilsya-pervyy-aviareys-18057989.html

Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс

Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. На борту Airbus A320 S было 132 пассажира. Об

2021-03-31T14:38+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. На борту Airbus A320 S было 132 пассажира. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в администрации Ферганской области. Полет длился 5 часов 40 минут, самолет приземлился в международном аэропорту Стамбула и вернется назад в 20.50 по местному времени.Запуск авиарейса Фергана — Стамбул — Фергана, как считают в администрации Ферганской области, будет способствовать укреплению взаимных связей в инвестиционной, торговой, туристической и других сферах.Ведущая авиакомпания Turkish Airlines также планирует открыть прямые рейсы из Стамбула в Фергану. На прошлой неделе рабочая группа турецких экспертов во главе с генеральным директором представительства авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом в рамках визита в Фергану ознакомилась с инфраструктурой местного аэропорта и системой безопасности воздушной гавани.

/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html

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