Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. На борту Airbus A320 S было 132 пассажира. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в администрации Ферганской области. Полет длился 5 часов 40 минут, самолет приземлился в международном аэропорту Стамбула и вернется назад в 20.50 по местному времени.Запуск авиарейса Фергана — Стамбул — Фергана, как считают в администрации Ферганской области, будет способствовать укреплению взаимных связей в инвестиционной, торговой, туристической и других сферах.Ведущая авиакомпания Turkish Airlines также планирует открыть прямые рейсы из Стамбула в Фергану. На прошлой неделе рабочая группа турецких экспертов во главе с генеральным директором представительства авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом в рамках визита в Фергану ознакомилась с инфраструктурой местного аэропорта и системой безопасности воздушной гавани.
Полет длился 5 часов 40 минут, самолет приземлился в международном аэропорту Стамбула и вернется назад в 20.50 по местному времени.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана осуществила первый рейс из Ферганы в Стамбул. На борту Airbus A320 S было 132 пассажира. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в администрации Ферганской области.
Полет длился 5 часов 40 минут, самолет приземлился в международном аэропорту Стамбула и вернется назад в 20.50 по местному времени.
Запуск авиарейса Фергана — Стамбул — Фергана, как считают в администрации Ферганской области, будет способствовать укреплению взаимных связей в инвестиционной, торговой, туристической и других сферах.
Ведущая авиакомпания Turkish Airlines также планирует открыть прямые рейсы из Стамбула в Фергану.
На прошлой неделе рабочая группа турецких экспертов во главе с генеральным директором представительства авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом в рамках визита в Фергану ознакомилась с инфраструктурой местного аэропорта и системой безопасности воздушной гавани.