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Узбекские предприятия стали меньше отравлять воздух и больше беречь ресурсы
Узбекские предприятия стали меньше отравлять воздух и больше беречь ресурсы
Отечественные предприятия сократили годовой уровень потребления воды на 513,9 тысячи тонн. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T09:20+0500
2021-06-11T09:20+0500
2021-06-11T09:31+0500
общество
загрязнение воздуха
охрана окружающей среды
экология
отходы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан заметно продвинулся в области защиты экологии и окружающей среды, сообщили в АО "Узкимёсаноат".Так, за последние три года была проведена реконструкция и модернизация большого количества производственных объектов. В результате объем выбросов вредных веществ в атмосферу снизился на 16% по сравнению с 2019 годом. Это довольно много.Для того чтобы уменьшить количество производственных отходов, АО "Узкимёсаноат" совместно с ГУП "Тоза худуд" проводит работы по раздельному сбору, хранению и переработке отходов.Также республика добилась успехов в области сохранения природных ресурсов — отечественные предприятия сократили годовой уровень потребления воды на 513,9 тысячи тонн.Все это отражает позитивную динамику в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных богатств.Между тем в 2020 году Узбекистан выбросил в атмосферу 299 тысяч тонн вредных отходов. В глобальном рейтинге по уровню экологической чистоты республика за два года поднялась на 48 строчек (в 2018 году — 136-е место, в 2020-м — 88-е).
https://uz.sputniknews.ru/20210605/za-uluchshenie-sistemy-monitoringa-zagryazneniya-okrujayuschey-sredy-vzyalis-v-kabmine-19107147.html
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загрязнение воздуха, охрана окружающей среды, экология, отходы, узбекистан
Узбекские предприятия стали меньше отравлять воздух и больше беречь ресурсы
09:20 11.06.2021 (обновлено: 09:31 11.06.2021)
Отечественные предприятия сократили годовой уровень потребления воды на 513,9 тысячи тонн.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Узбекистан заметно продвинулся в области защиты экологии и окружающей среды, сообщили
в АО "Узкимёсаноат".
Так, за последние три года была проведена реконструкция и модернизация большого количества производственных объектов.
В результате объем выбросов вредных веществ в атмосферу снизился на 16% по сравнению с 2019 годом. Это довольно много.
Для того чтобы уменьшить количество производственных отходов, АО "Узкимёсаноат" совместно с ГУП "Тоза худуд" проводит работы по раздельному сбору, хранению и переработке отходов.
Также республика добилась успехов в области сохранения природных ресурсов — отечественные предприятия сократили годовой уровень потребления воды на 513,9 тысячи тонн.
Все это отражает позитивную динамику в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных богатств.
Между тем в 2020 году Узбекистан выбросил
в атмосферу 299 тысяч тонн вредных отходов. В глобальном рейтинге по уровню экологической чистоты республика за два года поднялась на 48 строчек (в 2018 году — 136-е место, в 2020-м — 88-е).