https://uz.sputniknews.ru/20210611/uzbekskie-predpriyatiya-stali-menshe-otravlyat-vozdux-i-bolshe-berech-resursy-19203446.html

Узбекские предприятия стали меньше отравлять воздух и больше беречь ресурсы

Узбекские предприятия стали меньше отравлять воздух и больше беречь ресурсы

Отечественные предприятия сократили годовой уровень потребления воды на 513,9 тысячи тонн. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T09:20+0500

2021-06-11T09:20+0500

2021-06-11T09:31+0500

общество

загрязнение воздуха

охрана окружающей среды

экология

отходы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан заметно продвинулся в области защиты экологии и окружающей среды, сообщили в АО "Узкимёсаноат".Так, за последние три года была проведена реконструкция и модернизация большого количества производственных объектов. В результате объем выбросов вредных веществ в атмосферу снизился на 16% по сравнению с 2019 годом. Это довольно много.Для того чтобы уменьшить количество производственных отходов, АО "Узкимёсаноат" совместно с ГУП "Тоза худуд" проводит работы по раздельному сбору, хранению и переработке отходов.Также республика добилась успехов в области сохранения природных ресурсов — отечественные предприятия сократили годовой уровень потребления воды на 513,9 тысячи тонн.Все это отражает позитивную динамику в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных богатств.Между тем в 2020 году Узбекистан выбросил в атмосферу 299 тысяч тонн вредных отходов. В глобальном рейтинге по уровню экологической чистоты республика за два года поднялась на 48 строчек (в 2018 году — 136-е место, в 2020-м — 88-е).

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загрязнение воздуха, охрана окружающей среды, экология, отходы, узбекистан