https://uz.sputniknews.ru/20210605/za-uluchshenie-sistemy-monitoringa-zagryazneniya-okrujayuschey-sredy-vzyalis-v-kabmine-19107147.html

За улучшение системы мониторинга загрязнения окружающей среды взялись в Кабмине

За улучшение системы мониторинга загрязнения окружающей среды взялись в Кабмине

Правительство республики поручило Узгидрометцентру проводить ежедневные и ежемесячные наблюдения за качеством воздуха в городах и населенных пунктах страны. 05.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-05T15:40+0500

2021-06-05T15:40+0500

2021-06-05T15:40+0500

общество

загрязнение воздуха

экология

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Узбекистане на законодательном уровне будут оценивать уровень загрязнения окружающей среды. С этой целью в правительстве приняли постановление, которым утверждается, в том числе Программа экологического мониторинга на 2021-2025 годы.Документ предусматривает мониторинг водных ресурсов, источников загрязнения атмосферного воздуха и почвы, поверхностных и подземных вод и почвы, опасных экзогенных геологических процессов, флоры и фауны, а также трансграничного загрязнения окружающей среды. Электронная база данных государственного мониторинга окружающей среды будет интегрирована в единую геоинформационную базу данных. Вместе с тем планируется укрепить материально-техническую базу аналитических лабораторий и модернизировать контрольно-измерительную технику. Предусматривается и осуществление научной работы и инновационной деятельности.Согласно постановлению предполагается совершенствование механизмов оценки уровня загрязнения окружающей среды, мониторинг и прогнозирование ее загрязнения. Отдельное внимание будет уделено обеспечению информацией служб государственного экологического контроля. Специалисты также должны будут мониторить состояние источников загрязнения и воздействия на окружающую среду.Создана единая геоинформационная база данных государственной системы экологического мониторинга. До 1 ноября 2021 года с ней должны будут интегрироваться все ведомственные электронные информационные базы данных.Правительство республики также поручило Узгидрометцентру проводить ежедневные и ежемесячные наблюдения за качеством воздуха в городах и населенных пунктах страны.Напомним, 29 мая пыльная буря прошлась по Ташкенту, хотя он не является засушливым регионом. В Узгидромете пояснили, что в столице данное природное явление стало часто появляться из-за бурного строительства, которое способствует образованию большого количества песка и пыльных частиц, поднимающихся в воздух.Пыльные бури также были зафиксированы в Андижане и в Самаркандской области на трассе "Карши — Самарканд"

https://uz.sputniknews.ru/20210318/uzgidromet-nazval-rayony-tashkenta-s-samym-zagryaznennym-vozdukhom-17830057.html

https://uz.sputniknews.ru/20201022/Monitoringom-zagryazneniya-vozdukha-zaymetsya-fond-Ziroat-Mirzievoy-15233118.html

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загрязнение воздуха, экология, узгидромет