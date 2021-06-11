https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-andijane-otkrylsya-innovatsionnyy-molodejnyy-texnopark-19213386.html

В Андижане открылся инновационный молодежный технопарк

В Андижане открылся инновационный молодежный технопарк

Научно-технологический комплекс включает в себя коворкинг-центр, бизнес-инкубатор и стартап-акселераторы. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T17:30+0500

2021-06-11T17:30+0500

2021-06-11T17:42+0500

общество

технопарк

министерство инновационного развития узбекистана

it-технологии

андижан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов ознакомился в Андижане с деятельностью нового молодежного технопарка. Об этом сообщает пресс-служба Мининноваций Узбекистана.По информации министерства, научно-технологический комплекс включает в себя коворкинг-центр, бизнес-инкубатор и стартап-акселераторы. Отмечается, что в технологическом парке учащиеся смогут обучиться 3D-моделированию, робототехнике, мехатронике и другим современным наукам.Помимо этого, в молодежном технопарке планируется организовать научно-технические конференции, семинары, тренинги с участием представителей ведущих компаний, квалифицированных специалистов и экспертов.В мае этого года молодежный технопарк открылся в Ахангаране Ташкентской области. Инновационный комплекс создан для поддержки технических проектов школьников и студентов, а также повышения интереса молодых людей к инженерному делу.

https://uz.sputniknews.ru/20180819/Uzbekistan-i-Rossiya-organizuyut-biznes-inkubator-dlya-molodezhi-9154354.html

https://uz.sputniknews.ru/20200525/Vo-vsekh-regionakh-Uzbekistana-sozdadut-Molodezhnye-tekhnoparki-14210652.html

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технопарк, министерство инновационного развития узбекистана, it-технологии, андижан, узбекистан