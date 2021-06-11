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https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-stolichnom-metro-obnarujili-podozritelnyy-predmet---passajirov-evakuirovali-19213766.html
В столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали
В столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали
Для того, чтобы проверить бесхозный предмет, поезд направился на специальный контрольный пункт в электродепо. О результатах проверки не говорится. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T17:45+0500
2021-06-11T17:45+0500
происшествия
пассажиры
метро
эвакуация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Сегодня в сети появились видеоролики, на которых видна эвакуация пассажиров из вагона столичного метрополитена. Пользователи начали озвучивать ложные догадки касательно причин произошедшего.В УП “Тошкент метрополитени” прокомментировали ситуацию. Сегодня в первой половине дня в третьем вагоне одного из поездов столичного метрополитена на станции "Космонавты" был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщили машинисту поезда, который в экстренном порядке в соответствии с инструкцией принял решение эвакуировать пассажиров из поезда.Для того, чтобы проверить бесхозный предмет, поезд направился на специальный контрольный пункт в электродепо.Сейчас поезда по всем направлениям продолжают курсировать согласно расписанию.Что находилось внутри бесхозного пакета - не уточняется.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html
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пассажиры, метро, эвакуация, узбекистан

В столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали

17:45 11.06.2021
842
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для того, чтобы проверить бесхозный предмет, поезд направился на специальный контрольный пункт в электродепо. О результатах проверки не говорится.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Сегодня в сети появились видеоролики, на которых видна эвакуация пассажиров из вагона столичного метрополитена. Пользователи начали озвучивать ложные догадки касательно причин произошедшего.
В УП “Тошкент метрополитени” прокомментировали ситуацию.
Сегодня в первой половине дня в третьем вагоне одного из поездов столичного метрополитена на станции "Космонавты" был обнаружен подозрительный предмет.
Об этом сообщили машинисту поезда, который в экстренном порядке в соответствии с инструкцией принял решение эвакуировать пассажиров из поезда.
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Для того, чтобы проверить бесхозный предмет, поезд направился на специальный контрольный пункт в электродепо.
Сейчас поезда по всем направлениям продолжают курсировать согласно расписанию.
Что находилось внутри бесхозного пакета - не уточняется.
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