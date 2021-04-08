Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня утром в столичном метрополитене вновь произошло ЧП: работа всей Сергелийской ветки была остановлена, пассажиры эвакуированы.Что произошло — неизвестно. В АО "Узбекистан темир йуллари" обещали предоставить информацию сразу после выяснения всех обстоятельств случившегося.Пока в пресс-службе ограничились лишь кратким объяснением — "технические причины", однако на место уже прибыло все руководство УП "Тошкент метрополитени", они расследуют происшествие.По маршруту Сергелийской ветки метро организовали бесплатный наземный транспорт. Тем временем Чиланзарская ветка Ташкентского метрополитена ("Алмазар" — "Буюк Ипак Йули") работает в штатном режиме.Вчера утром на станции метро "Гафур Гулям" также внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали.