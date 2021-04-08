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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html
Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ
Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня утром в столичном метрополитене вновь произошло ЧП: работа всей Сергелийской ветки была остановлена, пассажиры эвакуированы.
2021-04-08T13:20+0500
2021-04-08T13:25+0500
происшествия
ташкентский метрополитен
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня утром в столичном метрополитене вновь произошло ЧП: работа всей Сергелийской ветки была остановлена, пассажиры эвакуированы.Что произошло — неизвестно. В АО "Узбекистан темир йуллари" обещали предоставить информацию сразу после выяснения всех обстоятельств случившегося.Пока в пресс-службе ограничились лишь кратким объяснением — "технические причины", однако на место уже прибыло все руководство УП "Тошкент метрополитени", они расследуют происшествие.По маршруту Сергелийской ветки метро организовали бесплатный наземный транспорт. Тем временем Чиланзарская ветка Ташкентского метрополитена ("Алмазар" — "Буюк Ипак Йули") работает в штатном режиме.Вчера утром на станции метро "Гафур Гулям" также внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали.
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ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари

Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ

13:20 08.04.2021 (обновлено: 13:25 08.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция метро в Ташкенте
Станция метро в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В пресс-службе ЧП прокомментировали лаконично — "технические причины", однако известно, что на место уже прибыло все руководство УП "Тошкент метрополитени", они расследуют происшествие.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня утром в столичном метрополитене вновь произошло ЧП: работа всей Сергелийской ветки была остановлена, пассажиры эвакуированы.
Что произошло — неизвестно. В АО "Узбекистан темир йуллари" обещали предоставить информацию сразу после выяснения всех обстоятельств случившегося.
Пока в пресс-службе ограничились лишь кратким объяснением — "технические причины", однако на место уже прибыло все руководство УП "Тошкент метрополитени", они расследуют происшествие.
По маршруту Сергелийской ветки метро организовали бесплатный наземный транспорт.
Тем временем Чиланзарская ветка Ташкентского метрополитена ("Алмазар" — "Буюк Ипак Йули") работает в штатном режиме.
Вчера утром на станции метро "Гафур Гулям" также внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.
В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали.
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