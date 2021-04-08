https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-passajirov-evakuirovali-i-metro--ofitsialnyy-otvet-uty-18221238.html

Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ

Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня утром в столичном метрополитене вновь произошло ЧП: работа всей Сергелийской ветки была остановлена, пассажиры эвакуированы.

2021-04-08T13:20+0500

2021-04-08T13:20+0500

2021-04-08T13:25+0500

происшествия

ташкентский метрополитен

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Сегодня утром в столичном метрополитене вновь произошло ЧП: работа всей Сергелийской ветки была остановлена, пассажиры эвакуированы.Что произошло — неизвестно. В АО "Узбекистан темир йуллари" обещали предоставить информацию сразу после выяснения всех обстоятельств случившегося.Пока в пресс-службе ограничились лишь кратким объяснением — "технические причины", однако на место уже прибыло все руководство УП "Тошкент метрополитени", они расследуют происшествие.По маршруту Сергелийской ветки метро организовали бесплатный наземный транспорт. Тем временем Чиланзарская ветка Ташкентского метрополитена ("Алмазар" — "Буюк Ипак Йули") работает в штатном режиме.Вчера утром на станции метро "Гафур Гулям" также внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали.

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ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари