Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210611/xakery-vzlomali-klientskuyu-bazu-mcdonalds-19217138.html
Хакеры взломали клиентскую базу McDonald's
Хакеры взломали клиентскую базу McDonald's
Злоумышленники узнали адреса электронной почты клиентов, а также номера телефонов и адреса, по которым осуществлялась доставка. Сколько человек попали в... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T21:49+0500
2021-06-11T21:49+0500
в мире
mcdonald’s
хакер
кибератака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/906/25/9062500_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_929cdd84e2e3a3a5a31ee935eb31dd4a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Корпорация McDonald's столкнулась с хакерской атакой. Злоумышленникам стали известны телефонные номера и адреса клиентов в Южной Корее и на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.В McDonald's также предупредили компании в ЮАР и России о возможном получении злоумышленниками несанкционированного доступа к их информации.При этом в сети быстрого питания заявили, что проводят расследования "несанкционированных действий" во внутренней системе безопасности. Установлено, что защита личных несовершенна на ряде рынков, в том числе в США и Южной Корее и на Тайване.В США хакерам удалось получить доступ лишь к данным сотрудников, которые при этом не носили конфиденциального или личного характера. Однако в Южной Корее и Тайвани злоумышленники узнали адреса электронной почты клиентов, а также номера телефонов и адреса, по которым осуществлялась доставка. Сколько человек попали в ловушку не сообщается.В McDonald's подчеркнули, что хакерская атака не нарушила работу ресторанов быстрого питания.Известно, что в последние годы инвестиции в защиту кибербезопасности компании были увеличены, это помогло противостоять хакерской атаке. Доступ киберпреступников к данным был перекрыт уже вскоре после того, как об утечке стало известно.
https://uz.sputniknews.ru/20210106/Khakery-atakovali-sayt-khokimiyata-Surkhandari-15736897.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/906/25/9062500_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_25ba58cdedaf5bff0e285940fbc8744d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mcdonald’s, хакер, кибератака

Хакеры взломали клиентскую базу McDonald's

21:49 11.06.2021
6344
© Sputnik / Наталья СеливерстоваРесторан быстрого питания McDonald's
Ресторан быстрого питания McDonald's - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Злоумышленники узнали адреса электронной почты клиентов, а также номера телефонов и адреса, по которым осуществлялась доставка. Сколько человек попали в ловушку не сообщается.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Корпорация McDonald's столкнулась с хакерской атакой. Злоумышленникам стали известны телефонные номера и адреса клиентов в Южной Корее и на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.
В McDonald's также предупредили компании в ЮАР и России о возможном получении злоумышленниками несанкционированного доступа к их информации.
При этом в сети быстрого питания заявили, что проводят расследования "несанкционированных действий" во внутренней системе безопасности. Установлено, что защита личных несовершенна на ряде рынков, в том числе в США и Южной Корее и на Тайване.
Хакер - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2021
Хакеры атаковали сайт хокимията Сурхандарьи
6 января, 14:48
676
В США хакерам удалось получить доступ лишь к данным сотрудников, которые при этом не носили конфиденциального или личного характера. Однако в Южной Корее и Тайвани злоумышленники узнали адреса электронной почты клиентов, а также номера телефонов и адреса, по которым осуществлялась доставка. Сколько человек попали в ловушку не сообщается.
В McDonald's подчеркнули, что хакерская атака не нарушила работу ресторанов быстрого питания.
Известно, что в последние годы инвестиции в защиту кибербезопасности компании были увеличены, это помогло противостоять хакерской атаке. Доступ киберпреступников к данным был перекрыт уже вскоре после того, как об утечке стало известно.
410101
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераХакеры взломали клиентскую базу McDonald's
ВчераЦентробанк наказал 13 банков, нарушивших правила оказания услуг
ВчераРепатриация в Россию: кто и как может переехать?
ВчераВ Узбекистане завершили реставрацию фрагмента уникального рукописного Корана
ВчераЖарким летом в пассажирских поездах Узбекистана начнут дежурить медики
ВчераУзбекистан и Турция возобновили авиасообщение
ВчераТорговля, энергетика и дружба: что связывает Узбекистан и Таджикистан
ВчераРоссийский вуз начнет заочно готовить кадры для Узгидромета
ВчераУзбекистанские наездники выиграли две медали на ЧМ по конному спорту в Германии
ВчераВ столичном метро обнаружили подозрительный предмет - пассажиров эвакуировали
ВчераВ Андижане открылся инновационный молодежный технопарк
ВчераВ Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов
ВчераМирзиёев и Рахмон посетили ковровую фабрику в Кайраккуме
ВчераРоскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
ВчераЛео Бокерия поблагодарил Нацпалату здравоохранения за результаты деятельности
ВчераРахмон — Мирзиёеву: мы обязаны беречь дружбу таджиков и узбеков как зеницу ока
ВчераВ Ташкенте стартует международный форум с участием женщин-предпринимателей из стран ЦА
ВчераКто и как встретил Шавката Мирзиёева в Таджикистане — говорящие фото
ВчераЖара, ветродуй и пыльные бури: чего ожидать от погоды на выходных
ВчераВ Ташкенте состоится вечер профессионального бокса с участием Шохжахона Эргашева