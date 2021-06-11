https://uz.sputniknews.ru/20210611/xakery-vzlomali-klientskuyu-bazu-mcdonalds-19217138.html

Хакеры взломали клиентскую базу McDonald's

Хакеры взломали клиентскую базу McDonald's

Злоумышленники узнали адреса электронной почты клиентов, а также номера телефонов и адреса, по которым осуществлялась доставка. Сколько человек попали в... 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T21:49+0500

2021-06-11T21:49+0500

2021-06-11T21:49+0500

в мире

mcdonald’s

хакер

кибератака

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Корпорация McDonald's столкнулась с хакерской атакой. Злоумышленникам стали известны телефонные номера и адреса клиентов в Южной Корее и на Тайване, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.В McDonald's также предупредили компании в ЮАР и России о возможном получении злоумышленниками несанкционированного доступа к их информации.При этом в сети быстрого питания заявили, что проводят расследования "несанкционированных действий" во внутренней системе безопасности. Установлено, что защита личных несовершенна на ряде рынков, в том числе в США и Южной Корее и на Тайване.В США хакерам удалось получить доступ лишь к данным сотрудников, которые при этом не носили конфиденциального или личного характера. Однако в Южной Корее и Тайвани злоумышленники узнали адреса электронной почты клиентов, а также номера телефонов и адреса, по которым осуществлялась доставка. Сколько человек попали в ловушку не сообщается.В McDonald's подчеркнули, что хакерская атака не нарушила работу ресторанов быстрого питания.Известно, что в последние годы инвестиции в защиту кибербезопасности компании были увеличены, это помогло противостоять хакерской атаке. Доступ киберпреступников к данным был перекрыт уже вскоре после того, как об утечке стало известно.

https://uz.sputniknews.ru/20210106/Khakery-atakovali-sayt-khokimiyata-Surkhandari-15736897.html

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mcdonald’s, хакер, кибератака