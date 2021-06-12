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В Москве продлили нерабочие дни из-за пандемии коронавируса
В Москве продлили нерабочие дни из-за пандемии коронавируса
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, выходные в столице России продлятся девять дней - с 12 по 20 июня включительно. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T18:17+0500
2021-06-12T18:29+0500
россия
пандемия
коронавирус
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Москве продлили нерабочие дни из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.В соответствии с указом мэра города Сергея Собянина, в Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы работников.Таким образом, выходные в столице России продлятся девять дней - с 12 по 20 июня включительно."За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило", - указано в сообщении мэра Москвы.С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных. Кроме того, с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный графику в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации. Помимо этого, с 13 по 20 июня приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. К тому же в этот период с 23.00 до 6.00 прекращается оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, закрывается использование на парковых территориях объектов городской инфраструктуры.Напомним: в 2021 году в России дни между майскими праздниками (с 4 по 7 мая) также были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.
https://uz.sputniknews.ru/20200402/Putin-nerabochie-dni-v-Rossii-prodleny-do-30-aprelya-vklyuchitelno-13836215.html
https://uz.sputniknews.ru/20201110/V-Moskve-vveli-novye-mery-protiv-COVID--oni-budut-deystvovat-do-15-yanvarya-15374061.html
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пандемия, коронавирус, вакцинация

В Москве продлили нерабочие дни из-за пандемии коронавируса

18:17 12.06.2021 (обновлено: 18:29 12.06.2021)
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© Sputnik / Сергей МамонтовЦветник на Манежной площадь в Москве.
Цветник на Манежной площадь в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, выходные в столице России продлятся девять дней - с 12 по 20 июня включительно.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Москве продлили нерабочие дни из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции.
В соответствии с указом мэра города Сергея Собянина, в Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими с сохранением заработной платы работников.
Таким образом, выходные в столице России продлятся девять дней - с 12 по 20 июня включительно.
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"За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило", - указано в сообщении мэра Москвы.
С 13 июня работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных.
Кроме того, с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный графику в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации.
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Помимо этого, с 13 по 20 июня приостанавливается посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат. К тому же в этот период с 23.00 до 6.00 прекращается оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, закрывается использование на парковых территориях объектов городской инфраструктуры.
Напомним: в 2021 году в России дни между майскими праздниками (с 4 по 7 мая) также были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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