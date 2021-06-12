https://uz.sputniknews.ru/20210612/onlayn-akademiya-dlya-rossiyskix-turoperatorov-startuet-v-uzbekistane-19221054.html

Онлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане

Онлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане

Во время обучения, кроме онлайн-курсов, также планируется организовать специальные вебинары, в ходе которых эксперты расскажут актуальную информацию о стране. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T16:22+0500

2021-06-12T16:22+0500

2021-06-12T16:22+0500

туризм

туристический бизнес

туроператоры

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией туристических операторов России запустили совместный проект – годовая Онлайн-академия для профессионалов и начинающих представителей туристического бизнеса РФ, сообщает пресс-служба Узбектуризма.Отмечается, что эта инициатива поможет повысить интерес российских туристов к достопримечательностям республики. "Академия разделена по девяти направлениям, способствующим росту продаж турпакетов в Узбекистан и включающих интересную и полезную информацию об истории, культуре и традициях узбекского народа, видах туризма, городах, туристических центрах, объектах культурного наследия, достопримечательностях, местах отдыха", - пояснили в министерстве.По информации пресс-службы, во время обучения в академии, кроме онлайн-курсов, также планируется организовать специальные вебинары, в ходе которых эксперты расскажут актуальную информацию о стране. Обучающие разделы и видео будут доступны всем, кто просто интересуется Узбекистаном, уточнили в госоргане.После завершения учебного курса выпускникам академии выдадут сертификаты специалиста по туристическому направлению Узбекистана.

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туристический бизнес, туроператоры, узбекистан