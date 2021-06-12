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Онлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане
Онлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане
Во время обучения, кроме онлайн-курсов, также планируется организовать специальные вебинары, в ходе которых эксперты расскажут актуальную информацию о стране. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T16:22+0500
2021-06-12T16:22+0500
туризм
туристический бизнес
туроператоры
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией туристических операторов России запустили совместный проект – годовая Онлайн-академия для профессионалов и начинающих представителей туристического бизнеса РФ, сообщает пресс-служба Узбектуризма.Отмечается, что эта инициатива поможет повысить интерес российских туристов к достопримечательностям республики. "Академия разделена по девяти направлениям, способствующим росту продаж турпакетов в Узбекистан и включающих интересную и полезную информацию об истории, культуре и традициях узбекского народа, видах туризма, городах, туристических центрах, объектах культурного наследия, достопримечательностях, местах отдыха", - пояснили в министерстве.По информации пресс-службы, во время обучения в академии, кроме онлайн-курсов, также планируется организовать специальные вебинары, в ходе которых эксперты расскажут актуальную информацию о стране. Обучающие разделы и видео будут доступны всем, кто просто интересуется Узбекистаном, уточнили в госоргане.После завершения учебного курса выпускникам академии выдадут сертификаты специалиста по туристическому направлению Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/Turisty-po-vsemu-miru-nazvali-Uzbekistan-samym-perspektivnym-napravleniem-15520507.html
https://uz.sputniknews.ru/20210409/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-reanimiruyut-turotrasl-i-jdet-gostey-iz-rossii-18252991.html
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туристический бизнес, туроператоры, узбекистан

Онлайн-академия для российских туроператоров стартует в Узбекистане

16:22 12.06.2021
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© Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики УзбекистанФлаги Узбекистана и России
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© Фото: пресс-служба Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
Во время обучения, кроме онлайн-курсов, также планируется организовать специальные вебинары, в ходе которых эксперты расскажут актуальную информацию о стране.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан совместно с Ассоциацией туристических операторов России запустили совместный проект – годовая Онлайн-академия для профессионалов и начинающих представителей туристического бизнеса РФ, сообщает пресс-служба Узбектуризма.
Отмечается, что эта инициатива поможет повысить интерес российских туристов к достопримечательностям республики.
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"Академия разделена по девяти направлениям, способствующим росту продаж турпакетов в Узбекистан и включающих интересную и полезную информацию об истории, культуре и традициях узбекского народа, видах туризма, городах, туристических центрах, объектах культурного наследия, достопримечательностях, местах отдыха", - пояснили в министерстве.
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По информации пресс-службы, во время обучения в академии, кроме онлайн-курсов, также планируется организовать специальные вебинары, в ходе которых эксперты расскажут актуальную информацию о стране. Обучающие разделы и видео будут доступны всем, кто просто интересуется Узбекистаном, уточнили в госоргане.
После завершения учебного курса выпускникам академии выдадут сертификаты специалиста по туристическому направлению Узбекистана.
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