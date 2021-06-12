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Сенат проконтролирует ситуацию с убийством замначальника ГНИ Каттакургана сотрудниками ДПС
Сенат проконтролирует ситуацию с убийством замначальника ГНИ Каттакургана сотрудниками ДПС
По результатам подробного изучения произошедшего инцидента, комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности предоставит... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T10:34+0500
2021-06-12T10:35+0500
происшествия
сенат олий мажлиса узбекистана
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Накануне в Сети распространилась информация об убийстве замначальника Государственной налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области Азиза Ахмедова сотрудниками дорожно-патрульной службы. В Сенате прокомментировали данную ситуацию. "Автомобиль марки Cobalt, за рулем которого был гражданин Азиз Ахмедов проехал на красный сигнал светофора без остановки, не выполнял требования работника службы об остановке транспортного средства, пытался скрыться, двигаясь на высокой скорости, после чего остановился посреди проезжей части автомобильной дороги и покинул транспортное средство и пытался убежать пешком", - пояснили в госструктуре. Согласно информации ведомства, по данному факту прокуратурой Каттакурганского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие. Отмечается, что по результатам подробного изучения произошедшего инцидента, комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности предоставит информацию широкой общественности.
https://uz.sputniknews.ru/20210310/v-ankare-vyneseno-reshenie-po-delu-ob-ubiystve-posla-rf-karlova-17611650.html
самаркандская область
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сенат олий мажлиса узбекистана, самаркандская область

Сенат проконтролирует ситуацию с убийством замначальника ГНИ Каттакургана сотрудниками ДПС

10:34 12.06.2021 (обновлено: 10:35 12.06.2021)
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© Fotolia / Jan H. AndersenМертвый человек на асфальте
Мертвый человек на асфальте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© Fotolia / Jan H. Andersen
По результатам подробного изучения произошедшего инцидента, комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности предоставит информацию широкой общественности.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Накануне в Сети распространилась информация об убийстве замначальника Государственной налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области Азиза Ахмедова сотрудниками дорожно-патрульной службы. В Сенате прокомментировали данную ситуацию.
"Автомобиль марки Cobalt, за рулем которого был гражданин Азиз Ахмедов проехал на красный сигнал светофора без остановки, не выполнял требования работника службы об остановке транспортного средства, пытался скрыться, двигаясь на высокой скорости, после чего остановился посреди проезжей части автомобильной дороги и покинул транспортное средство и пытался убежать пешком", - пояснили в госструктуре.
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Согласно информации ведомства, по данному факту прокуратурой Каттакурганского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.
Отмечается, что по результатам подробного изучения произошедшего инцидента, комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности предоставит информацию широкой общественности.
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