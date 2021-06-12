https://uz.sputniknews.ru/20210612/v-latvii-otkrylas-torgovaya-ploschadka-uzbekistanskoy-tovarno-syrevoy-birji-19219497.html

Впервые в Европе: торговая площадка узбекской товарно-сырьевой биржи открылась в Латвии

Впервые в Европе: торговая площадка узбекской товарно-сырьевой биржи открылась в Латвии

Местные товаропроизводители и предприниматели теперь смогут воспользоваться биржевыми и маркетинговыми услугами зарубежных торговых площадок УзРТСБ, чтобы... 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T12:49+0500

2021-06-12T12:49+0500

2021-06-12T12:53+0500

экономика

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

торговая сеть

рига

латвия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Риге открылась зарубежная торговая площадка АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа", учредителем которой стала латвийская компания ООО Shipleart (AP Holding).По информации УзРТСБ, новая площадка поспособствует свободному импорту зерна, сахара, растительного масла и другой продукции. К тому же через электронные торговые системы биржи планируется экспортировать нефтепродукты, черный металл, химическую продукцию, электромобили и оборудование.Кроме того, теперь иностранные компании могут напрямую выходить на узбекские товарные рынки посредством рыночного механизма биржевой торговли и электронной коммерции. "Данная электронная торговая система обладает такими преимуществами как единый механизм обслуживания клиентов, прозрачность осуществления торговли и взаиморасчётов, прямой доступ к надёжным товаропроизводителям, экономия времени и средств, а также гарантия оплаты и доставки товаров", - уточняют в УзРТСБ.Местные товаропроизводители и предприниматели также смогут воспользоваться биржевыми и маркетинговыми услугами зарубежных торговых площадок биржи, чтобы продвигать свои товары на внешних рынках.Отмечается, что в настоящее время международная торговая сеть Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи имеет 15 зарубежных торговых площадок, в частности с офисами в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Китае и в Украине.

https://uz.sputniknews.ru/20190127/V-Shankhae-otkrylas-torgovaya-ploschadka-uzbekskoy-torgovo-syrevoy-birzhi-10646126.html

https://uz.sputniknews.ru/20181215/V-Uzbekistane-vpervye-zapuskayut-tekstilnuyu-torgovuyu-ploschadku-10264869.html

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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, торговая сеть, рига, латвия, узбекистан