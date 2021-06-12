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Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов
Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов
Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T11:00+0500
2021-06-12T11:00+0500
общество
гуманитарная помощь
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз из одной тысячи кислородных баллонов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики."В Хайратонe (Афганистан) 11 июня состоялась торжественная церемония вручения афганской стороне гуманитарного груза, состоящего из кислородных баллонов в количестве 1000 штук", - информируют в госоргане.Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии, отметили в министерстве. Губернатор северной провинции Балх Фархад Азими отметил, что гуманитарный груз стал наглядным примером братского отношения к народу Афганистана. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в свою очередь заявил, что несмотря на пандемию, через узбекско-афганскую границу в соседнюю республику на постоянной основе доставлялись продукты питания и медикаменты.В январе текущего года под личным контролем главы государства Шавката Мирзиёева в клиниках Узбекистана организовали учебу афганских врачей для их ознакомления с узбекским опытом по борьбе с пандемией коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20200326/Prezidenty-Uzbekistana-i-Afganistana-obsudili-borbu-s-koronavirusom-13776921.html
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гуманитарная помощь, афганистан, узбекистан

Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов

11:00 12.06.2021
714
© AFP 2018 / PEDRO PARDOКислородные баллоны, иллюстративное фото
Кислородные баллоны, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2021
© AFP 2018 / PEDRO PARDO
Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз из одной тысячи кислородных баллонов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
"В Хайратонe (Афганистан) 11 июня состоялась торжественная церемония вручения афганской стороне гуманитарного груза, состоящего из кислородных баллонов в количестве 1000 штук", - информируют в госоргане.
Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии, отметили в министерстве.
Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2020
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Президенты Узбекистана и Афганистана обсудили борьбу с коронавирусом
26 марта 2020, 19:57
337
Губернатор северной провинции Балх Фархад Азими отметил, что гуманитарный груз стал наглядным примером братского отношения к народу Афганистана. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в свою очередь заявил, что несмотря на пандемию, через узбекско-афганскую границу в соседнюю республику на постоянной основе доставлялись продукты питания и медикаменты.
В январе текущего года под личным контролем главы государства Шавката Мирзиёева в клиниках Узбекистана организовали учебу афганских врачей для их ознакомления с узбекским опытом по борьбе с пандемией коронавируса.
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