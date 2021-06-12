https://uz.sputniknews.ru/20210612/vlasti-uzbekistana-peredali-afganistanu-odnu-tysyachu-kislorodnyx-ballonov-19218613.html
Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов
Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов
Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-12T11:00+0500
2021-06-12T11:00+0500
2021-06-12T11:00+0500
общество
гуманитарная помощь
афганистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18447297_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2df91cd466c7b89f60910f5979bf6ef1.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз из одной тысячи кислородных баллонов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики."В Хайратонe (Афганистан) 11 июня состоялась торжественная церемония вручения афганской стороне гуманитарного груза, состоящего из кислородных баллонов в количестве 1000 штук", - информируют в госоргане.Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии, отметили в министерстве. Губернатор северной провинции Балх Фархад Азими отметил, что гуманитарный груз стал наглядным примером братского отношения к народу Афганистана. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в свою очередь заявил, что несмотря на пандемию, через узбекско-афганскую границу в соседнюю республику на постоянной основе доставлялись продукты питания и медикаменты.В январе текущего года под личным контролем главы государства Шавката Мирзиёева в клиниках Узбекистана организовали учебу афганских врачей для их ознакомления с узбекским опытом по борьбе с пандемией коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20200326/Prezidenty-Uzbekistana-i-Afganistana-obsudili-borbu-s-koronavirusom-13776921.html
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18447297_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_08ab19a2fd229820e6043d47fbffa2c5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гуманитарная помощь, афганистан, узбекистан
Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов
Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз из одной тысячи кислородных баллонов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает
пресс-служба МИД республики.
"В Хайратонe (Афганистан) 11 июня состоялась торжественная церемония вручения афганской стороне гуманитарного груза, состоящего из кислородных баллонов в количестве 1000 штук", - информируют в госоргане.
Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии, отметили в министерстве.
Губернатор северной провинции Балх Фархад Азими отметил, что гуманитарный груз стал наглядным примером братского отношения к народу Афганистана. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в свою очередь заявил, что несмотря на пандемию, через узбекско-афганскую границу в соседнюю республику на постоянной основе доставлялись продукты питания и медикаменты.
В январе текущего года под личным контролем главы государства Шавката Мирзиёева в клиниках Узбекистана организовали учебу афганских врачей для их ознакомления с узбекским опытом по борьбе с пандемией коронавируса.