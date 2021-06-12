https://uz.sputniknews.ru/20210612/vlasti-uzbekistana-peredali-afganistanu-odnu-tysyachu-kislorodnyx-ballonov-19218613.html

Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов

Власти Узбекистана передали Афганистану одну тысячу кислородных баллонов

Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии. 12.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-12T11:00+0500

2021-06-12T11:00+0500

2021-06-12T11:00+0500

общество

гуманитарная помощь

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Узбекистан передал Афганистану гуманитарный груз из одной тысячи кислородных баллонов для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики."В Хайратонe (Афганистан) 11 июня состоялась торжественная церемония вручения афганской стороне гуманитарного груза, состоящего из кислородных баллонов в количестве 1000 штук", - информируют в госоргане.Помощь оказана по просьбе правительства Афганистана из-за возникшей в стране третьей волны пандемии, отметили в министерстве. Губернатор северной провинции Балх Фархад Азими отметил, что гуманитарный груз стал наглядным примером братского отношения к народу Афганистана. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в свою очередь заявил, что несмотря на пандемию, через узбекско-афганскую границу в соседнюю республику на постоянной основе доставлялись продукты питания и медикаменты.В январе текущего года под личным контролем главы государства Шавката Мирзиёева в клиниках Узбекистана организовали учебу афганских врачей для их ознакомления с узбекским опытом по борьбе с пандемией коронавируса.

https://uz.sputniknews.ru/20200326/Prezidenty-Uzbekistana-i-Afganistana-obsudili-borbu-s-koronavirusom-13776921.html

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гуманитарная помощь, афганистан, узбекистан