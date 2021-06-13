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Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли
Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли
К тому же для греческой диаспоры, проживающей в республике, намечено создать на безвозмездной основе языковые курсы при культурном центре. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T12:08+0500
2021-06-13T12:08+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация из представителей Министерства туризма и спорта с рабочим визитом посетила Афины (Греция). Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках мероприятия состоялась встреча с министром туризма Греции Харисом Теоксарисом и его заместителем Софией Захараки. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере туризма и налаживания чартерных рейсов между двумя странами.Кроме того, совместно с Международным университетом туризма "Шелковый путь" в Самарканде планируется произвести взаимный обмен опытом, специалистами и литературой. К тому же для греческой диаспоры, проживающей в Узбекистане, намечено организовать на безвозмездной основе языковые курсы при культурном центре. Помимо этого, принято решение наладить сотрудничество в изучении и применении греческого опыта по проведению различных спортивных мероприятий, в частности, соревнований по ралли.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-uzbekistane-sostoitsya-mejdunarodnyy-sammit-molodejnogo-turizma-19199880.html
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греция, сотрудничество, узбекистан

Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли

12:08 13.06.2021
1551
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаГреция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли
Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
К тому же для греческой диаспоры, проживающей в республике, намечено создать на безвозмездной основе языковые курсы при культурном центре.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация из представителей Министерства туризма и спорта с рабочим визитом посетила Афины (Греция). Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.
В рамках мероприятия состоялась встреча с министром туризма Греции Харисом Теоксарисом и его заместителем Софией Захараки.
Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере туризма и налаживания чартерных рейсов между двумя странами.
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Кроме того, совместно с Международным университетом туризма "Шелковый путь" в Самарканде планируется произвести взаимный обмен опытом, специалистами и литературой. К тому же для греческой диаспоры, проживающей в Узбекистане, намечено организовать на безвозмездной основе языковые курсы при культурном центре.
Помимо этого, принято решение наладить сотрудничество в изучении и применении греческого опыта по проведению различных спортивных мероприятий, в частности, соревнований по ралли.
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