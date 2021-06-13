https://uz.sputniknews.ru/20210613/gretsiya-naladit-s-uzbekistanom-charternye-reysy-i-organizuet-v-strane-sorevnovaniya-po-ralli-19225737.html

Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли

Греция наладит с Узбекистаном чартерные рейсы и организует в стране соревнования по ралли

К тому же для греческой диаспоры, проживающей в республике, намечено создать на безвозмездной основе языковые курсы при культурном центре. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T12:08+0500

2021-06-13T12:08+0500

2021-06-13T12:08+0500

общество

греция

сотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Узбекистанская делегация из представителей Министерства туризма и спорта с рабочим визитом посетила Афины (Греция). Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В рамках мероприятия состоялась встреча с министром туризма Греции Харисом Теоксарисом и его заместителем Софией Захараки. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере туризма и налаживания чартерных рейсов между двумя странами.Кроме того, совместно с Международным университетом туризма "Шелковый путь" в Самарканде планируется произвести взаимный обмен опытом, специалистами и литературой. К тому же для греческой диаспоры, проживающей в Узбекистане, намечено организовать на безвозмездной основе языковые курсы при культурном центре. Помимо этого, принято решение наладить сотрудничество в изучении и применении греческого опыта по проведению различных спортивных мероприятий, в частности, соревнований по ралли.

https://uz.sputniknews.ru/20210610/v-uzbekistane-sostoitsya-mejdunarodnyy-sammit-molodejnogo-turizma-19199880.html

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греция, сотрудничество, узбекистан