https://uz.sputniknews.ru/20210613/indiya-zapustit-v-uzbekistane-onlayn-platformu-telemeditsiny-19225284.html

Индия запустит в Узбекистане онлайн-платформу телемедицины

Индия запустит в Узбекистане онлайн-платформу телемедицины

Проект позволит узбекистанцам получать необходимые консультации у местных специалистов, а также у зарубежных экспертов, при этом не выезжая за пределы... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T11:39+0500

2021-06-13T11:39+0500

2021-06-13T14:10+0500

общество

цифровая медицина

министерство инновационного развития узбекистана

сотрудничество

индия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Власти Узбекистана провели онлайн-встречу с партнерами из Индии по вопросам трансфера и коммерциализации новых технологий в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе Мининноваций.В рамках переговоров представители индийских компаний Tajas Impex и Aura Illuminations презентовали онлайн-платформу телемедицины по готовому проекту и предложили плотное сотрудничество в данном направлении.В ходе беседы индийская сторона также выразила "большую заинтересованность в поддержке стартапов в будущем, проведении вебинаров по новым технологиям, обмену опытом между экспертами и расширении контактов в области программного обеспечения", - информировали в министерстве.Отмечается, что представленный проект позволит узбекистанцам получать необходимые консультации у местных специалистов, а также у зарубежных экспертов, при этом не выезжая за пределы республики.В настоящее время онлайн-платформа широко используется в Индии, а также в Испании, Мексике, Сингапуре и Непале.По итогам встречи достигнута договоренность о развитии трансфера новых технологий между Узбекистаном и Индией и организации встреч со специалистами и экспертами по представленному проекту.

https://uz.sputniknews.ru/20190412/V-Uzbekistane-vovsyu-osvaivayut-telemeditsinu-11207675.html

https://uz.sputniknews.ru/20190107/Melik-Guseynov-telemeditsina--eto-dorogo-no-bez-nee-uzhe-nikuda-10420751.html

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цифровая медицина, министерство инновационного развития узбекистана, сотрудничество, индия, узбекистан