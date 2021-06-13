https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-moskovskoy-oblasti-razygrayut-trexkomnatnuyu-kvartiru-dlya-vaktsinirovannyx-grajdan-19228562.html

В Московской области разыграют трехкомнатную квартиру для вакцинированных граждан

В Московской области разыграют трехкомнатную квартиру для вакцинированных граждан

Победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале "360". Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T18:58+0500

2021-06-13T18:58+0500

2021-06-13T18:58+0500

россия

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

вакцинация

московская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18983098_0:128:3184:1919_1920x0_80_0_0_03deb9c4313ebe380d6a6ed3f9cb8def.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Подмосковье пройдет акция для граждан, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. За укол первым компонентом препарата разыграют квартиру, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области."В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области", - информируется в сообщении.Бесплатный укол первым компонентом вакцины должен быть сделан в период с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", отмечают в областной организации.В качестве главного приза значится трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове в ЖК "Новая пролетарка".Принять участие может любой гражданин России, достигший 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале "Госуслуг" кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.Отмечается, что победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале "360". Счастливый обладатель новой квартиры получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации, пояснили в госструктре.

https://uz.sputniknews.ru/20210607/rossiya-gotovitsya-k-obyazatelnoy-vaktsinatsii-trudovyx-migrantov-19130795.html

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Kakoy-vaktsinoy-privitsya-Sravnivaem-6-preparatov-16033583.html

россия

московская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", вакцинация, московская область