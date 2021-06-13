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В Московской области разыграют трехкомнатную квартиру для вакцинированных граждан
В Московской области разыграют трехкомнатную квартиру для вакцинированных граждан
Победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале "360". Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и... 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T18:58+0500
2021-06-13T18:58+0500
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вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Подмосковье пройдет акция для граждан, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. За укол первым компонентом препарата разыграют квартиру, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области."В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области", - информируется в сообщении.Бесплатный укол первым компонентом вакцины должен быть сделан в период с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", отмечают в областной организации.В качестве главного приза значится трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове в ЖК "Новая пролетарка".Принять участие может любой гражданин России, достигший 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале "Госуслуг" кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.Отмечается, что победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале "360". Счастливый обладатель новой квартиры получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации, пояснили в госструктре.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/rossiya-gotovitsya-k-obyazatelnoy-vaktsinatsii-trudovyx-migrantov-19130795.html
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Kakoy-vaktsinoy-privitsya-Sravnivaem-6-preparatov-16033583.html
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", вакцинация, московская область

В Московской области разыграют трехкомнатную квартиру для вакцинированных граждан

18:58 13.06.2021
888
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк Ветеринар держит в руках шприц с препаратом "Карнивак-Ков" от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве
 Ветеринар держит в руках шприц с препаратом Карнивак-Ков от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале "360". Счастливчик получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Подмосковье пройдет акция для граждан, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. За укол первым компонентом препарата разыграют квартиру, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
"В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Это позволит сохранить свое здоровье и одновременно стать претендентом на ключи от квартиры в Московской области", - информируется в сообщении.
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Бесплатный укол первым компонентом вакцины должен быть сделан в период с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", отмечают в областной организации.
В качестве главного приза значится трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове в ЖК "Новая пролетарка".
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Принять участие может любой гражданин России, достигший 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Для этого необходимо с 15 до 25 июня на региональном портале "Госуслуг" кликнуть на баннер акции, затем подтвердить свое согласие с правилами участия в ней.
Отмечается, что победитель будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19.00 в прямом эфире на телеканале "360". Счастливый обладатель новой квартиры получит СМС-уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации, пояснили в госструктре.
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