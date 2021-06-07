https://uz.sputniknews.ru/20210607/rossiya-gotovitsya-k-obyazatelnoy-vaktsinatsii-trudovyx-migrantov-19130795.html
Россия готовится к обязательной вакцинации трудовых мигрантов
Россия готовится к обязательной вакцинации трудовых мигрантов
На сегодня РФ испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, особенно остро нехватка чувствуется в строительной отрасли. Власти думают, как решить... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-07T21:06+0500
2021-06-07T21:06+0500
2021-06-07T21:10+0500
миграция
марат хуснуллин
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Правительство России прорабатывает вопрос упрощения механизма, по которому в страну прибывают трудовые мигранты, и обязательной вакцинации иностранцев. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире RTVI.По его словам, отсутствие трудовых мигрантов — на сегодня основная проблема в строительной отрасли РФ.Для России отсутствие рабочей силы на стройках — "очень большие риски", "подрыв экономики", заявил Хуснуллин. С начала года в Россию в рамках организованного набора отправились 15126 граждан Узбекистана, а всего за рубеж по контрактам выехали 17350 человек.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов ранее рассказал, что одной только российской столице не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов. Ефимов также назвал существующие ограничения по въезду иностранцев избыточными и выразил надежду, что эти они скоро будут ослаблены.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html
https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html
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марат хуснуллин, трудовые мигранты
Россия готовится к обязательной вакцинации трудовых мигрантов
21:06 07.06.2021 (обновлено: 21:10 07.06.2021)
На сегодня РФ испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, особенно остро нехватка чувствуется в строительной отрасли. Власти думают, как решить проблему и при этом максимально обезопасить иностранцев.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
Правительство России прорабатывает вопрос упрощения механизма, по которому в страну прибывают трудовые мигранты, и обязательной вакцинации иностранцев. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире RTVI
.
По его словам, отсутствие трудовых мигрантов — на сегодня основная проблема в строительной отрасли РФ.
Для России отсутствие рабочей силы на стройках — "очень большие риски", "подрыв экономики", заявил Хуснуллин.
С начала года в Россию в рамках организованного набора отправились
15126 граждан Узбекистана, а всего за рубеж по контрактам выехали 17350 человек.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов ранее рассказал
, что одной только российской столице не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов.
Ефимов также назвал существующие ограничения по въезду иностранцев избыточными и выразил надежду, что эти они скоро будут ослаблены.