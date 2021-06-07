https://uz.sputniknews.ru/20210607/rossiya-gotovitsya-k-obyazatelnoy-vaktsinatsii-trudovyx-migrantov-19130795.html

Россия готовится к обязательной вакцинации трудовых мигрантов

Россия готовится к обязательной вакцинации трудовых мигрантов

На сегодня РФ испытывает дефицит рабочей силы в ряде отраслей экономики, особенно остро нехватка чувствуется в строительной отрасли. Власти думают, как решить... 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T21:06+0500

2021-06-07T21:06+0500

2021-06-07T21:10+0500

миграция

марат хуснуллин

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/02/16111489_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_f133d73999fe3b323019591bc0bec76a.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Правительство России прорабатывает вопрос упрощения механизма, по которому в страну прибывают трудовые мигранты, и обязательной вакцинации иностранцев. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире RTVI.По его словам, отсутствие трудовых мигрантов — на сегодня основная проблема в строительной отрасли РФ.Для России отсутствие рабочей силы на стройках — "очень большие риски", "подрыв экономики", заявил Хуснуллин. С начала года в Россию в рамках организованного набора отправились 15126 граждан Узбекистана, а всего за рубеж по контрактам выехали 17350 человек.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов ранее рассказал, что одной только российской столице не хватает около 300 тысяч трудовых мигрантов. Ефимов также назвал существующие ограничения по въезду иностранцев избыточными и выразил надежду, что эти они скоро будут ослаблены.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-shage-ot-deportatsii-kak-rossiya-reshaet-problemy-migrantov-nelegalov-18931350.html

https://uz.sputniknews.ru/20210528/izmeneniya-dlya-migrantov-v-rossii--chto-predlagaet-mvd-18950418.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

марат хуснуллин, трудовые мигранты