https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-uzbekistane-startuet-ii-arxitekturnyy-smotr-konkurs-memor2021-19226061.html
В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021
В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021
Заявки для участия в состязании принимаются до 31 июля 2021 года. Призовой фонд составит 160 млн сумов. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T12:48+0500
2021-06-13T12:48+0500
2021-06-13T12:48+0500
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архитектура
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане объявлен II Архитектурный смотр-конкурс для архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, студентов профильных вузов и журналистов Me'mor//2021. Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ташкента."Целью смотра-конкурса является выявление и поощрение лучших произведений в области архитектуры и градостроительства, созданных гражданами Республики Узбекистан за период 2019-2021 годов", - информируется в релизе на сайте столичной администрации. .Одной из основных задачей конкурса является продвижение передовых энергоэффективных строительных технологий и материалов с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.Известно, что призовой фонд составит 160 млн сумов.Главные номинации II Архитектурного смотра-конкурса Me'mor//2021По информации пресс-служба, в рамках мероприятия также состоятся презентации и мастер-классы с участием экспертов международного уровня в области архитектуры и дизайна.Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 июля 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbekistan-predstavit-unikalnyy-proekt-na-mejdunarodnoy-arxitekturnoy-biennale-v-venetsii-18422686.html
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хокимият ташкента, архитектура, конкурс
В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021
Заявки для участия в состязании принимаются до 31 июля 2021 года. Призовой фонд составит 160 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В Узбекистане объявлен II Архитектурный смотр-конкурс для архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, студентов профильных вузов и журналистов Me'mor//2021. Об этом сообщает
пресс-служба Хокимията Ташкента.
"Целью смотра-конкурса является выявление и поощрение лучших произведений в области архитектуры и градостроительства, созданных гражданами Республики Узбекистан за период 2019-2021 годов", - информируется в релизе на сайте столичной администрации. .
Одной из основных задачей конкурса является продвижение передовых энергоэффективных строительных технологий и материалов с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
Известно, что призовой фонд составит 160 млн сумов.
Главные номинации II Архитектурного смотра-конкурса Me'mor//2021
жилые и общественные здания и сооружения. Постройка или проект;
частная архитектура. Постройка или проект;
благоустройство городских территорий. Реализация или проект;
лучшая работа студентов профильных вузов;
лучший журналистский материал об архитектуре.
По информации пресс-служба, в рамках мероприятия также состоятся
презентации и мастер-классы с участием экспертов международного уровня в области архитектуры и дизайна.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 июля 2021 года.