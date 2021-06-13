https://uz.sputniknews.ru/20210613/v-uzbekistane-startuet-ii-arxitekturnyy-smotr-konkurs-memor2021-19226061.html

В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021

В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021

Заявки для участия в состязании принимаются до 31 июля 2021 года. Призовой фонд составит 160 млн сумов. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T12:48+0500

2021-06-13T12:48+0500

2021-06-13T12:48+0500

общество

хокимият ташкента

архитектура

конкурс

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане объявлен II Архитектурный смотр-конкурс для архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, студентов профильных вузов и журналистов Me'mor//2021. Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ташкента."Целью смотра-конкурса является выявление и поощрение лучших произведений в области архитектуры и градостроительства, созданных гражданами Республики Узбекистан за период 2019-2021 годов", - информируется в релизе на сайте столичной администрации. .Одной из основных задачей конкурса является продвижение передовых энергоэффективных строительных технологий и материалов с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.Известно, что призовой фонд составит 160 млн сумов.Главные номинации II Архитектурного смотра-конкурса Me'mor//2021По информации пресс-служба, в рамках мероприятия также состоятся презентации и мастер-классы с участием экспертов международного уровня в области архитектуры и дизайна.Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 июля 2021 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbekistan-predstavit-unikalnyy-proekt-na-mejdunarodnoy-arxitekturnoy-biennale-v-venetsii-18422686.html

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хокимият ташкента, архитектура, конкурс