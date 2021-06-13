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В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021
В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021
Заявки для участия в состязании принимаются до 31 июля 2021 года. Призовой фонд составит 160 млн сумов. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-13T12:48+0500
2021-06-13T12:48+0500
общество
хокимият ташкента
архитектура
конкурс
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане объявлен II Архитектурный смотр-конкурс для архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, студентов профильных вузов и журналистов Me'mor//2021. Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ташкента."Целью смотра-конкурса является выявление и поощрение лучших произведений в области архитектуры и градостроительства, созданных гражданами Республики Узбекистан за период 2019-2021 годов", - информируется в релизе на сайте столичной администрации. .Одной из основных задачей конкурса является продвижение передовых энергоэффективных строительных технологий и материалов с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.Известно, что призовой фонд составит 160 млн сумов.Главные номинации II Архитектурного смотра-конкурса Me'mor//2021По информации пресс-служба, в рамках мероприятия также состоятся презентации и мастер-классы с участием экспертов международного уровня в области архитектуры и дизайна.Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 июля 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbekistan-predstavit-unikalnyy-proekt-na-mejdunarodnoy-arxitekturnoy-biennale-v-venetsii-18422686.html
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хокимият ташкента, архитектура, конкурс

В Узбекистане стартует II Архитектурный смотр-конкурс Me'mor//2021

12:48 13.06.2021
2110
© Sputnik/Виктор ТолочкоПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.06.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
Заявки для участия в состязании принимаются до 31 июля 2021 года. Призовой фонд составит 160 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Узбекистане объявлен II Архитектурный смотр-конкурс для архитекторов, дизайнеров интерьера, ландшафтных дизайнеров, студентов профильных вузов и журналистов Me'mor//2021. Об этом сообщает пресс-служба Хокимията Ташкента.
"Целью смотра-конкурса является выявление и поощрение лучших произведений в области архитектуры и градостроительства, созданных гражданами Республики Узбекистан за период 2019-2021 годов", - информируется в релизе на сайте столичной администрации. .
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Одной из основных задачей конкурса является продвижение передовых энергоэффективных строительных технологий и материалов с минимальным негативным воздействием на окружающую среду.
Известно, что призовой фонд составит 160 млн сумов.

Главные номинации II Архитектурного смотра-конкурса Me'mor//2021

жилые и общественные здания и сооружения. Постройка или проект;
частная архитектура. Постройка или проект;
благоустройство городских территорий. Реализация или проект;
лучшая работа студентов профильных вузов;
лучший журналистский материал об архитектуре.
По информации пресс-служба, в рамках мероприятия также состоятся презентации и мастер-классы с участием экспертов международного уровня в области архитектуры и дизайна.
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 31 июля 2021 года.
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