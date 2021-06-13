https://uz.sputniknews.ru/20210613/vypusknikov-litseya-pri-tgyuu-nachnut-zachislyat-v-universitet-po-rezultatam-sobesedovaniya-19226800.html

Выпускников лицея при ТГЮУ начнут зачислять в университет по результатам собеседования

Выпускников лицея при ТГЮУ начнут зачислять в университет по результатам собеседования

Прием абитуриентов в юридический вуз намечено осуществлять на основании рейтинговых баллов, набранных в ходе индивидуального интервью. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T15:30+0500

2021-06-13T15:30+0500

2021-06-13T15:30+0500

общество

ташкентский государственный юридический университет

ташкентский юридический колледж

вузы

интервью

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Прием выпускников Академического лицея при ТГЮУ на обучение в бакалавриат профильного университета будет осуществляться и посредством проведения индивидуального собеседования. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с положением, ежегодно комиссию для сопровождения собеседования необходимо сформировывать не позднее 1 июля, при этом само интервью планируется проводить в период с 10 по 20 июля.Зачисление в вуз намечено осуществлять на основании набранных в ходе собеседования баллов, начисленных абитуриенту по рейтинговой системе (в диапазоне от 0 до 100).Отмечается, что результаты будут опубликованы на официальном сайте ТГЮУ на следующий рабочий день после проведения испытания.Для приема абитуриентов по направлениям бакалавриата ТГЮУ повторное прохождение индивидуального собеседования не допускается.По информации Минюста, рекомендация академического лицея будет действительна в течение двух лет.

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https://uz.sputniknews.ru/20200430/Priem-v-vuzy-bez-ekzamenov--ekspert-o-plyusakh-i-riskakh-14037341.html

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ташкентский государственный юридический университет, ташкентский юридический колледж, вузы, интервью