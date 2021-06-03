https://uz.sputniknews.ru/20210603/vstupitelnye-ekzameny-v-uzbekistane-otmenyat-ili-net--opyt-rossii-kazaxstana-i-evropy--19071731.html

Вступительные экзамены в Узбекистане: отменят или нет — опыт России, Казахстана и Европы

Вступительные экзамены в Узбекистане: отменят или нет — опыт России, Казахстана и Европы

Узбекистан намерен поэтапно отменить вступительные экзамены в вузы. Такие образовательные механизмы работают во многих странах мира, в том числе в РФ, где... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T16:10+0500

2021-06-03T16:10+0500

2021-06-03T16:10+0500

общество

вступительные экзамены

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане разработан проект по внедрению единой государственной аттестации выпускников общеобразовательных школ для оценки знаний будущих абитуриентов вузов. Проект разработан Государственным центром тестирования (ГЦТ) совместно с Государственной инспекцией по надзору за качеством образования, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством народного образования и обсужден с общественностью. Узбекистан будет по-новому набирать студентов – суть пилотного проектаПервого июня на брифинге начальник управления ГЦТ Фарход Мирзаев сообщил, что в Узбекистане планируется поэтапная отмена практики зачисления абитуриентов в вузы по результатам вступительных экзаменов и в качестве эксперимента на первом этапе в четырех регионах внедрят прием в университеты на основе выпускных оценок.Высказываются различные мнения касательно Проекта о введении порядка учета на вступительных экзаменах в вузы аттестата выпускников школ, средних специальных профессиональных учебных заведений и среднего показателя оценок по общеобразовательным предметам. Депутат Кенгаша Ташкентской области, председатель правления Международного женского общественного фонда SHARQ AYOLI Саодат Турсунбаева напомнила, что в соответствии с указом президента Республики Узбекистан с 2022/2023 учебного года в аттестат (приложение к диплому) выпускников учреждений общего среднего образования, среднего специального и начального профессионального образования в обязательном порядке будет включаться средний показатель оценки за последние 6 лет при 11-летнем обучении. Он будет учитываться при вступительных экзаменах в высшие образовательные учреждения. Согласно действующему регламенту, абитуриенты принимаются в вузы на основе сдачи экзаменов по трем, четырем или пяти обязательным предметам в зависимости от выбранного направления. Учет среднего балла по успеваемости в школе имеет несколько преимуществ:Поможет ли единый экзамен в борьбе с коррупцией – мировой опытРоссийский специалист, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев выделяет основной плюс такого приема в учебные заведения — это позволяет минимизировать риск коррупционной составляющей.Но есть и недостатки. Например, учебное заведение, по сути, получает "темных лошадок": непонятно, каким образом абитуриенты сдавали экзамены в школе, какие баллы получили и по какой причине. По словам собеседника, настоящие знания студента позволит увидеть первая сессия — те, кто не соответствует своим оценкам, будут отчислены.В свою очередь доктор философских наук, главный научный сотрудник РАНХиГС Гульнара Краснова напоминает, что перед введением ЕГЭ Россия тщательно изучила мировой опыт и пришла к выводу, что такая система тестирования в странах работает. Что же касается постсоветского пространства, то Казахстан один из первых ввел Единое национальное тестирование (ЕНТ) для поступления в организации высшего и/или послевузовского образования.Кроме того, по ее мнению, у детей при сдаче ЕГЭ меньше стресса и нагрузки, виден уровень выпускников школ, налицо показатели общеобразовательных учреждений.В чем минусы и риски отказа вузов от вступительных экзаменов?Между тем исполнительный директор Российского общества политологов, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов полагает, что единый экзамен не дает тотального положительного эффекта и сопряжен с некоторыми нюансами.По его мнению, для вузов с советской предысторией по сути произойдет "перенос центра тяжести" со школы. К тому же для многих постсоветских стран свойственно сильное различие качества и уровня школьного образования. Например, в сильной школе в столице сложно получить даже четверку, а на периферии вопросы оценок зачастую решаются на уровне кумовства. Таким образом, при внедрении аналога ЕГЭ многое будет зависеть от того, насколько требования к ученикам, предъявленные в школе, будут соответствовать вузовским стандартам. Для преподавателей, по мнению Игоря Кузнецова, здесь тоже есть свои не очень приятные нюансы. Если ученику был завышен школьный результат, то наставникам придется "тянуть на себе" такого студента. Не стоит забывать, что и вузовский подход, требующий самостоятельности от учащихся, после школьного контроля и дисциплины серьезно расхолаживает. По мнению эксперта, чем больше экзаменов, тем лучше: регулярное подтверждение качества знаний дает рост и мотивацию подросткам.Игорь Кузнецов предлагает посмотреть, как эта система работает в европейских странах, прежде всего во Франции и Германии, где школа хорошо справляется с задачами образования и подготовки студентов к поступлению в высшее учебное заведение. В США вузы видят, из каких школ можно брать студентов, где их готовят достойно, а из каких не стоит. Но тут опять же возникает дилемма: в какую-то школу будет очередь, а какая-то будет простаивать. Хорошо, если это даст школам мотивацию по улучшению уровня подготовки как некий соревновательный этап.Чем Россия может помочь Узбекистану в реформе высшего образованияБывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, экс-замминистра образования РФ Виктор Болотов рассказал Sputnik, что Узбекистан изучал российский опыт, прежде чем инициировать переход на новую систему тестирования. Представители Министерства образования, Института повышения квалификации кадров, ГЦТ Узбекистана сотрудничали с Рособрнадзором, Институтом стратегии развития образования РАО, ВШЭ. С ответным визитом республику посетила команда российских экспертов и провела курс лекций для узбекских учителей и управленцев по теме оценки качества образования. По словам Болотова, опыт России показал, что без высокого уровня информатизации субъектов страны – областей и регионов — система единого экзамена не будет работать полноценно. Для получения эффективного результата нужна хорошая связь, компьютеры, сканеры, а также психометристы, которые умеют разрабатывать правильный материал для тестов.В РФ ЕГЭ также вводился постепенно, но, несмотря на то, что систему в целом признают эффективной, до сих пор звучат призывы к отмене единого госэкзамена в пользу классической аттестации, а некоторые учебные заведения практикуют дополнительные вступительные испытания для отбора будущих студентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/vlasti-uzbekistana-planiruyut-otmenit-vstupitelnye-ekzameny-v-vuzy-19024396.html

https://uz.sputniknews.ru/20210104/V-Rossii-ne-budut-vvodit-obyazatelnyy-EGE-po-inostrannomu-yazyku-15724389.html

https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-izmenilis-usloviya-postupleniya-v-vuzy-17686968.html

https://uz.sputniknews.ru/20210602/vse-vklyucheno-rf-vvedet-granty-dlya-inostrannyx-studentov-19056508.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

вступительные экзамены, образование, узбекистан