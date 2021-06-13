https://uz.sputniknews.ru/20210613/zasedanie-komissii-rossii-i-uzbekistana-na-urovne-premerov-proydet-22-iyunya--malginov-19228337.html

Заседание комиссии России и Узбекистана на уровне премьеров пройдет 22 июня — Мальгинов

Заседание комиссии России и Узбекистана на уровне премьеров пройдет 22 июня — Мальгинов

Одной из главных тем мероприятия станет всесторонняя подготовка к предстоящим российско-узбекистанским переговорам на высшем уровне. 13.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-13T18:25+0500

2021-06-13T18:25+0500

2021-06-13T18:25+0500

политика

мирзиёев

заседание

москва

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В Москве 22 июня состоится второе заседание совместной комиссии на уровне премьер-министров Узбекистана и России. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Мальгинов."Совсем скоро в Москве, 22 июня, состоится второе заседание совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств", - сказал Мальгинов во время приема в посольстве по случаю празднования Дня России.Дипломат также отметил, что одной из главных тем заседания станет всесторонняя подготовка к предстоящим российско-узбекистанским переговорам на высшем уровне.Официальный визит главы государства Шавката Мирзиёева в РФ был запланирован на 2020 год. Однако из-за пандемии коронавируса сроки пришлось изменить. Позже пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил журналистам, что госвизит узбекистанского лидера в Россию состоится в 2021 году.Напомним: первое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран прошло в Ургенче в мае 2019-го. Второе заседание должно было состояться в прошлом году, но из-за пандемии COVID сроки его проведения несколько раз переносились.

https://uz.sputniknews.ru/20210612/oleg-malginov-pozdravil-grajdan-s-dnem-rossii-19222917.html

https://uz.sputniknews.ru/20201201/Kogda-zaplanirovana-komissiya-RF-i-Uzbekistana-na-urovne-premerov-15517362.html

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