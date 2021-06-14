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О чем смеется Путин: провокационный вопрос журналиста NBC рассмешил президента РФ
О чем смеется Путин: провокационный вопрос журналиста NBC рассмешил президента РФ
Владимир Путин впервые подробно прокомментировал заявление Джо Байдена, который назвал убийцей президента РФ. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T18:12+0500
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В преддверии саммита президентов России и США, который состоится 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве, Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC.Журналист задал провокационный вопрос главе России о том, является ли он убийцей. Однако Путин лишь посмеялся в ответ, а потом серьезно ответил:"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", - ответил на вопрос президент РФ.Также Путин добавил, что подобные обвинения - совсем не то, о чем стоило бы переживать.
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"Отражение всей культуры США" – Путин прокомментировал вопрос ведущего NBC
"Отражение всей культуры США" – Путин прокомментировал вопрос ведущего NBC
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интервью, владимир путин, мультимедиа

О чем смеется Путин: провокационный вопрос журналиста NBC рассмешил президента РФ

18:12 14.06.2021 (обновлено: 18:15 14.06.2021)
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Владимир Путин впервые подробно прокомментировал заявление Джо Байдена, который назвал убийцей президента РФ.
В преддверии саммита президентов России и США, который состоится 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве, Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC.
Журналист задал провокационный вопрос главе России о том, является ли он убийцей. Однако Путин лишь посмеялся в ответ, а потом серьезно ответил:
"За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет", - ответил на вопрос президент РФ.
Также Путин добавил, что подобные обвинения - совсем не то, о чем стоило бы переживать.
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