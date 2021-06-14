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Автобусы, произведенные в Узбекистане, выехали на улицы Бишкека
Автобусы, произведенные в Узбекистане, выехали на улицы Бишкека
Всего ожидается прибытие 50 автобусов. Новые автобусы будут курсировать в центре города. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T17:22+0500
2021-06-14T17:22+0500
общество
автобусы
кыргызстан
бишкек
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Первая партия автобусов произведенных в Узбекистане прибыла в Бишкек. Транспортные средства предназначаются для обслуживания горожан, сообщает ИА "Дунё".Всего ожидается прибытие 50 автобусов.Первая партия включает в себя 21 автобус марки ISUZU. Остальные 29 прибудут в течение недели. Проект был осуществлен совместно с Министерством инвестиции КР, отметил и.о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.Сообщается, что новые автобусы будут курсировать в центре города.Ранее мы писали о том, что Кыргызстан закупит не менее 350 экологичных автобусов ISUZU узбекского производства, работающих на газомоторном топливе. Первая партия автотранспортных средств будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20201007/Ispytat-na-sebe-v-Samarkande-chinovnikov-zastavili-ezdit-na-avtobuse-15130394.html
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автобусы, кыргызстан, бишкек, узбекистан

Автобусы, произведенные в Узбекистане, выехали на улицы Бишкека

17:22 14.06.2021
125
© Минтранс УзбекистанаНовые автобусы Isuzu
Новые автобусы Isuzu - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© Минтранс Узбекистана
Всего ожидается прибытие 50 автобусов. Новые автобусы будут курсировать в центре города.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Первая партия автобусов произведенных в Узбекистане прибыла в Бишкек. Транспортные средства предназначаются для обслуживания горожан, сообщает ИА "Дунё".
Всего ожидается прибытие 50 автобусов.
Первая партия включает в себя 21 автобус марки ISUZU. Остальные 29 прибудут в течение недели. Проект был осуществлен совместно с Министерством инвестиции КР, отметил и.о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.
Сообщается, что новые автобусы будут курсировать в центре города.
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Ранее мы писали о том, что Кыргызстан закупит не менее 350 экологичных автобусов ISUZU узбекского производства, работающих на газомоторном топливе.
Первая партия автотранспортных средств будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года.
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