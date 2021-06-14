https://uz.sputniknews.ru/20210614/kakie-regiony-uzbekistana-lidiruyut-po-urovnyu-razvitiya-biznesa-a-kakie-otstayut---reyting-19231726.html

Какие регионы Узбекистана лидируют по уровню развития бизнеса, а какие отстают - рейтинг

Какие регионы Узбекистана лидируют по уровню развития бизнеса, а какие отстают - рейтинг

Самые низкие показатели развития бизнеса зафиксированы в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-14T14:41+0500

2021-06-14T14:41+0500

2021-06-14T14:41+0500

экономика

предпринимательство

бизнес

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Узбекистане изучили экономические показатели регионов, уровень поддержки бизнеса, инфраструктуру и процесс использования имеющихся ресурсов в районах и городах.С 2020 года Министерством юстиции и Министерством экономического развития и сокращения бедности введена автоматизированная информационная онлайн-система "Бизнес-индикатор".Уровень развития предпринимательства в регионах оценивается по итогам полугодия и года.Результаты оценки по итогам 2020 годаВ последние годы условия ведения бизнеса в Узбекистане значительно улучшились. Предпринимателей поддерживают на госуровне.Размер компенсации процентных выплат по кредитам предпринимателям увеличился в 3 раза (2,8 трлн сумов, в 2019 году – 855 млрд сумов).Анализ показал рост числа предпринимателей, осуществляющих непрерывную деятельность за последние три года, их количество увеличилось на 32,5% и составило 26% от общего числа предпринимателей (в 2019 году – 21%).Кроме того споры, рассматриваемые в хозяйственных и административных судах с участием предпринимателей, уменьшились на 44% (97,6 тыс., в 2019 году – 173,3 тыс.), а число проверок субъектов хозяйствования снизилось на 8,5% (52,3 тысячи, в 2019 году – 57,2 тысячи).Развитие бизнеса во время пандемииВ связи с ограничительными мерами многие предприятия были вынуждены временно закрыться, сократился совокупный спрос и увеличилась доля безработных.Задолженность предпринимателей перед государством в принудительном исполнении увеличилась в 3,4 раза (690 млрд сумов, в 2019 году - 206 млрд сумов).При этом, сумма просроченных кредитов предпринимателей увеличилась на 63% (4,8 трлн сумов, в 2019 году - 3,0 трлн сумов).Снизился уровень эффективного использования пустующих земель с 72% до 37%.В прошлом году более 25 тысяч предпринимателей отметили повышение качества банковских услуг, инфраструктуры и доверие бизнеса к государственным органам по сравнению с 2019 годом. При этом 44% опрошенных занимались принудительным спонсорством, а 40% сомневались в справедливости судебных решений.Рейтинг городов областей и районов республикиПо результатам оценки самый высокий уровень развития бизнеса зафиксирован в Ташкенте (7,8 балла). Самые низкие показатели зафиксированы в Кашкадарьинской (4,5 балла), Сурхандарьинской (4,5 балла) и Самаркандской (4,6 балла) областях.Лидерами стали Бектемирский (9,0 балла), Муйнакский (8,9 балла), Кургантепинский, Яккасарайский и Карманинский (8,4 балла) районы. Бахмальский (6,3 балла), Бувайдинский (6,4 балла), Тупраккалинский, Учкуприкский, Самаркандский, Бекабадский и Янгиюльский районы (6,5 балла) заняли последние места в рейтинге.

https://uz.sputniknews.ru/20200109/Otsenivat-uroven-razvitiya-predprinimatelstva-nachnut-s-vesny-2020-goda-13180266.html

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предпринимательство, бизнес, узбекистан