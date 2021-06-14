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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210614/migranty-pytayutsya-legalizovatsya-v-rf-no-mogut-ne-uspet---diaspory-stran-sng-19232871.html
Мигранты пытаются легализоваться в РФ, но могут не успеть - диаспоры стран СНГ
Мигранты пытаются легализоваться в РФ, но могут не успеть - диаспоры стран СНГ
Сегодня в России проживают уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, большинство из них - 332 тысячи – узбекистанцы. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T16:57+0500
2021-06-14T16:57+0500
миграция
нелегальные мигранты
депортация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Представители диаспор стран СНГ надеются на продление сроков легализации пребывания мигрантов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опросы национальных диаспор стран СНГ и миграционных властей.Ранее было известно, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии коронавируса. Сегодня в России проживают уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, большинство из них - 332 тысячи – узбекистанцы.Завышенные цифрыНекоторые представители стран СНГ, однако, считают, что данные, которые приводит МВД России, не совсем корректные."Эта цифра - накопленная за много лет... За пять, 10, 15 лет. Мы подозреваем, что большинство из них в свое время с другими документами выехало в Таджикистан и находится там", - заявил руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Зохир Мирзоев.Например, человек мог когда-то давно приехать в РФ легально, потерять документы, потом при помощи таджикского консульства получить новые или справку для возвращения на родину. То есть, такой человек выезжает из РФ - по новым документам, но в российских базах числится, как будто он до сих пор в России. Со временем его старые документы утрачивают срок действия, и мигрант переходит в статус нелегала, объяснил Мирзоев.Представитель таджикистанского ведомства отметил, что среди тех, кого причисляют к нелегалам, много таких, кто получает этот статус всего за одно или два административных правонарушения, например – не успел вовремя оплатить патент. Сейчас власти Таджикистана проводят разъяснительную работу среди своих сограждан как в России, так и на родине, чтобы люди выясняли свой статус и в случае необходимости занялись легализацией. Затем Душанбе передаст списки давно уехавших из РФ граждан республики российской стороне, чтобы их исключили из "черных списков".Многие не успеютПо словам председателя Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагима Худайбердиева, многие мигранты пытаются легализоваться, но могут не успеть.Оценить темпы этого процесса Худайбердиев затруднился."Исправить за 15 дней, за месяц эту ситуацию очень сложно. Но все-таки положительно, что государственные структуры жестко объявили свою позицию. Думаю, это повлияет на желание многих легализоваться. Да, до 15-го многие не успеют или не смогут в материальном плане. Пандемия "помогла" многим. До 15-го этот вопрос не решится", - считает он.Срочно пытаются легализоваться в России и таджикские мигранты. "Таджикские мигранты заинтересованы в легализации своего пребывания в РФ. Очень многие делают регистрацию, так как если до 15 июня не сделать, будут автоматически депортированы. Мастера, строители все делают, чтобы сдать на патент. Кто успеет, тот еще год может здесь находиться, а кто не успеет, - пожизненная депортация. Мигранты это понимают", - отметила руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.Надежда на продлениеВ миграционных центрах РФ сейчас действительно ажиотаж. По данным директора бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттора Эсоева, наплыв мигрантов, желающих получить документы, начался уже в мае.При этом Эсоев затруднился привести статистику, сколько нарушителей успели легализоваться за этот срок. "Посмотрим, какие данные у МВД будут... Мы думаем, что там будет значительное сокращение чисел", - отметил он.В то же время директор бюро Международной организации по миграции в Москве выразил надежду, что действие указа президента РФ о моратории на выдворение будет продлено, потому что границы со многими странами до сих пор закрыты, и мигранты не могут покинуть РФ даже при желании.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/novye-trebovaniya-k-trudovym-migrantam-v-rossii-vstupili-v-silu--kakie-19115325.html
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нелегальные мигранты, депортация, узбекистан

Мигранты пытаются легализоваться в РФ, но могут не успеть - диаспоры стран СНГ

16:57 14.06.2021
2949
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСитуация возле Единого миграционного центра Московской области
Ситуация возле Единого миграционного центра Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Сегодня в России проживают уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, большинство из них - 332 тысячи – узбекистанцы.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Представители диаспор стран СНГ надеются на продление сроков легализации пребывания мигрантов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опросы национальных диаспор стран СНГ и миграционных властей.
Ранее было известно, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии коронавируса.
Сегодня в России проживают уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, большинство из них - 332 тысячи – узбекистанцы.

Завышенные цифры

Некоторые представители стран СНГ, однако, считают, что данные, которые приводит МВД России, не совсем корректные.
Трудовые мигранты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
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"Эта цифра - накопленная за много лет... За пять, 10, 15 лет. Мы подозреваем, что большинство из них в свое время с другими документами выехало в Таджикистан и находится там", - заявил руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Зохир Мирзоев.
Например, человек мог когда-то давно приехать в РФ легально, потерять документы, потом при помощи таджикского консульства получить новые или справку для возвращения на родину. То есть, такой человек выезжает из РФ - по новым документам, но в российских базах числится, как будто он до сих пор в России. Со временем его старые документы утрачивают срок действия, и мигрант переходит в статус нелегала, объяснил Мирзоев.
Представитель таджикистанского ведомства отметил, что среди тех, кого причисляют к нелегалам, много таких, кто получает этот статус всего за одно или два административных правонарушения, например – не успел вовремя оплатить патент.
В Москве и Петербурге - больше одного административного штрафа, и человек, несмотря на то, что работает легально, может после своего выезда попасть в запрет (на новый въезд – ред.). Жесткое требование. В других регионах - более двух нарушений. Такие граждане, у которых уже есть нарушения, понимают, что, если они выедут за пределы РФ, больше не смогут въехать. Так они попадают в нелегальное положение.
Зохир Мирзоев
руководитель представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ
Сейчас власти Таджикистана проводят разъяснительную работу среди своих сограждан как в России, так и на родине, чтобы люди выясняли свой статус и в случае необходимости занялись легализацией. Затем Душанбе передаст списки давно уехавших из РФ граждан республики российской стороне, чтобы их исключили из "черных списков".

Многие не успеют

По словам председателя Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагима Худайбердиева, многие мигранты пытаются легализоваться, но могут не успеть.
Мы наблюдаем активизацию нелегальных трудовых мигрантов по легализации своего пребывания. Это очень хорошо, так и должно быть. В конце концов, любое государство имеет право защищать свои интересы.
Ибрагим Худайбердиев
председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев
Оценить темпы этого процесса Худайбердиев затруднился.
"Исправить за 15 дней, за месяц эту ситуацию очень сложно. Но все-таки положительно, что государственные структуры жестко объявили свою позицию. Думаю, это повлияет на желание многих легализоваться. Да, до 15-го многие не успеют или не смогут в материальном плане. Пандемия "помогла" многим. До 15-го этот вопрос не решится", - считает он.
Срочно пытаются легализоваться в России и таджикские мигранты.
"Таджикские мигранты заинтересованы в легализации своего пребывания в РФ. Очень многие делают регистрацию, так как если до 15 июня не сделать, будут автоматически депортированы. Мастера, строители все делают, чтобы сдать на патент. Кто успеет, тот еще год может здесь находиться, а кто не успеет, - пожизненная депортация. Мигранты это понимают", - отметила руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова.

Надежда на продление

В миграционных центрах РФ сейчас действительно ажиотаж. По данным директора бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттора Эсоева, наплыв мигрантов, желающих получить документы, начался уже в мае.
Очень высокая посещаемость... Кто-то мне сказал из моих коллег, что был день, где они обслужили 41 тысячу человек. Действительно, люди зашевелились, стараются легализоваться.
Абдусаттор Эсоев
директор бюро Международной организации по миграции в Москве
При этом Эсоев затруднился привести статистику, сколько нарушителей успели легализоваться за этот срок. "Посмотрим, какие данные у МВД будут... Мы думаем, что там будет значительное сокращение чисел", - отметил он.
В то же время директор бюро Международной организации по миграции в Москве выразил надежду, что действие указа президента РФ о моратории на выдворение будет продлено, потому что границы со многими странами до сих пор закрыты, и мигранты не могут покинуть РФ даже при желании.
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