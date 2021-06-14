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Несколько детсадов в Ташкенте остались без горячей воды - причины
Несколько детсадов в Ташкенте остались без горячей воды - причины
Пока будет отключена вода, рабочие заменят изношенные тепловые трубы длиной 800 метров в магистральной тепловой сети диаметром 74 мм, проходящей по улице Ойя. 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T18:52+0500
2021-06-14T18:52+0500
общество
горячая вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Жители Учтепинского района с сегодняшнего вечера до завтрашнего останутся без горячей воды. Об этом предупредили в пресс-службе местной администрации. Отключение коснется не всего района, а лишь 14-го и 15-го кварталов. "С 22:00 14 июня до 18:00 15 июня на 14-м и частично 15-м кварталах Учтепинского района столицы временно отключат горячую воду", - говорится в сообщении пресс-служба ГУП "Тошиссиккуввати".В зону отключения попали 44 многоквартирных жилых дома, 3 дошкольных образовательных учреждения и 4 административных здания.Пока будет отключена вода, работники Учтепинского районного теплоснабжающего предприятия заменят изношенные тепловые трубы длиной 800 метров в магистральной тепловой сети диаметром 74 мм, проходящей по улице Ойя.
https://uz.sputniknews.ru/20210516/jiteli-odnogo-iz-stolichnyx-rayonov-na-tri-dnya-ostanutsya-bez-goryachey-vody-18752871.html
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горячая вода, отключение воды

Несколько детсадов в Ташкенте остались без горячей воды - причины

18:52 14.06.2021
887
© СС0 / Unsplash / Jos SpeetjensКран на кухне
Кран на кухне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© СС0 / Unsplash / Jos Speetjens
Пока будет отключена вода, рабочие заменят изношенные тепловые трубы длиной 800 метров в магистральной тепловой сети диаметром 74 мм, проходящей по улице Ойя.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Жители Учтепинского района с сегодняшнего вечера до завтрашнего останутся без горячей воды. Об этом предупредили в пресс-службе местной администрации. Отключение коснется не всего района, а лишь 14-го и 15-го кварталов.
"С 22:00 14 июня до 18:00 15 июня на 14-м и частично 15-м кварталах Учтепинского района столицы временно отключат горячую воду", - говорится в сообщении пресс-служба ГУП "Тошиссиккуввати".
В зону отключения попали 44 многоквартирных жилых дома, 3 дошкольных образовательных учреждения и 4 административных здания.
Сезонное отключение горячей воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2021
Общество
Жители одного из столичных районов на три дня останутся без горячей воды
16 мая, 18:30
4505
Пока будет отключена вода, работники Учтепинского районного теплоснабжающего предприятия заменят изношенные тепловые трубы длиной 800 метров в магистральной тепловой сети диаметром 74 мм, проходящей по улице Ойя.
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