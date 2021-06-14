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В Ташкенте проходит выставка творческих работ молодых авторов
В Ташкенте проходит выставка творческих работ молодых авторов
Творческие работы, полученные из всех регионов страны, сначала отбираются Рабочей группой и рекомендуются для показа на выставке. Затем члены жюри оценивают... 14.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-14T18:28+0500
2021-06-14T18:28+0500
культура
художники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В эти дни в Ташкенте проходит Республиканская выставка современного искусства "Navqiron O'zbekiston". Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в картинной галерее, а также пообщалась с организаторами экспозиции. Основная цель выставки - это поддержка и раскрытие потенциала молодых художников в возрасте от 23 до 35 лет со всех регионов страны, работающих в различных сферах современного искусства и популяризация их творчества. Проект призван находить талантливых авторов с тем, чтобы помогать им реализовать свой потенциал. Как это происходит? Творческие работы, полученные из всех регионов страны, сначала отбираются Рабочей группой и рекомендуются для показа на выставке. Представленные на выставке творческие работы оцениваются членами жюри, которые впоследствии выберут победителей мероприятия. Куратором выставки выступает Эльмира Ахмедова – председатель секции искусствоведов Союза художников Узбекистана. На церемонии завершения конкурса победителей наградят золотой, серебряной и бронзовой медалями, дипломами и ценными призами Республиканской выставки современного искусства " Navqiron O'zbekiston ". Будут также выданы сертификаты. Экспозиция продлится с 11 до 30 июня включительно в Центральном выставочном зале.
https://uz.sputniknews.ru/20210530/v-buxare-otkrylas-vystavka-imenitogo-xudojnika-muzaffara-abdullaeva-18988886.html
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художники, узбекистан

В Ташкенте проходит выставка творческих работ молодых авторов

18:28 14.06.2021
643
© Пресс-служба центра “Navqiron O'zbekiston”“Navqiron O'zbekiston” - выставка современного искусства талантливой молодежи республики Узбекистан
“Navqiron O'zbekiston” - выставка современного искусства талантливой молодежи республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2021
© Пресс-служба центра “Navqiron O'zbekiston”
Творческие работы, полученные из всех регионов страны, сначала отбираются Рабочей группой и рекомендуются для показа на выставке. Затем члены жюри оценивают картины.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В эти дни в Ташкенте проходит Республиканская выставка современного искусства "Navqiron O'zbekiston". Корреспондент Sputnik Узбекистан также побывала в картинной галерее, а также пообщалась с организаторами экспозиции.
Основная цель выставки - это поддержка и раскрытие потенциала молодых художников в возрасте от 23 до 35 лет со всех регионов страны, работающих в различных сферах современного искусства и популяризация их творчества.
Проект призван находить талантливых авторов с тем, чтобы помогать им реализовать свой потенциал. Как это происходит? Творческие работы, полученные из всех регионов страны, сначала отбираются Рабочей группой и рекомендуются для показа на выставке. Представленные на выставке творческие работы оцениваются членами жюри, которые впоследствии выберут победителей мероприятия.
Выставка бухарского художника Музаффара Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
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В Бухаре открылась выставка именитого художника Музаффара Абдуллаева
30 мая, 17:35
2554
Куратором выставки выступает Эльмира Ахмедова – председатель секции искусствоведов Союза художников Узбекистана.
На церемонии завершения конкурса победителей наградят золотой, серебряной и бронзовой медалями, дипломами и ценными призами Республиканской выставки современного искусства " Navqiron O'zbekiston ". Будут также выданы сертификаты.
Экспозиция продлится с 11 до 30 июня включительно в Центральном выставочном зале.
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